Momentos de tensión se vivieron en el conjunto residencial Parque Primaveral, ubicado en el sector de Bosa Islandia, en el sur de Bogotá, luego de que residentes sorprendieran a un hombre que, al parecer, había ingresado a un apartamento con la intención de cometer un robo.

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De acuerdo con la información videos que circulan en redes sociales, el presunto delincuente fue descubierto en flagrancia por la comunidad, que reaccionó de inmediato para impedir su escape. La situación provocó que varios vecinos lo retuvieran y, en medio de la indignación, intentaran agredirlo físicamente.

Según se observa en las imágenes, uniformados d ela Policía se enfrentaron a los ciudadanos furiosos que querían seguir grediendo al presunto delincuente, por lo que se armó una batalla campal al interior de la propiedad recidencial

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Habitantes piden mayor seguridad en el sector

El episodio volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones de los residentes de Bosa Islandia por los hechos de inseguridad que, según afirman, se han presentado en el sector durante los últimos meses.

Luego de lo ocurrido, varios vecinos hicieron un llamado para reforzar las medidas de vigilancia en los conjuntos residenciales y fortalecer la presencia policial en la zona con el fin de prevenir nuevos casos de hurto.

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