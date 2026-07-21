Vuelve a estar sobre la mesa la medida de poner pico y placa a los conductores en Bogotá los sábados, luego de un reciente derecho de petición del concejal Juan David Quintero para conocer qué había ocurrido con la iniciativa que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció en 2025.

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Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá ha dado a conocer que la medida todavía no cuenta con una resolución, cronograma o fecha oficial de inicio.

Bogotá todavía no tiene fecha para nuevo pico y placa: Alcaldía explicó qué falta

Al respecto, la Secretaría de Movilidad respondió que el proyecto continúa en construcción y que todavía se adelantan los análisis técnicos y jurídicos necesarios antes de presentar un acto administrativo para recibir comentarios de la ciudadanía.

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La entidad calificó el anuncio inicial del alcalde como una “divulgación preliminar” y aclaró que esa comunicación no reemplazaba los procesos requeridos para establecer oficialmente la restricción.

El concejal Quintero cuestionó la demora y señaló que la ciudadanía necesita claridad sobre si la administración mantiene la intención de aplicar el pico y placa los sábados o si la propuesta quedó descartada.

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La iniciativa también había provocado críticas desde otros sectores. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, calificó la posible medida como discriminatoria y advirtió sobre eventuales acciones legales si finalmente se aplicaba.

Por ahora, la Alcaldía insiste en que el proceso avanza, pero los conductores deberán esperar una decisión oficial para saber si el pico y placa de los sábados llegará finalmente a Bogotá.

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