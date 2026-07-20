Los bogotanos que tengan previsto movilizarse por el sur de la ciudad este domingo deberán hacerlo con tiempo. La celebración del Día de la Independencia traerá consigo un amplio operativo de movilidad que afectará algunas de las vías más transitadas de la capital, además de modificar el funcionamiento de varias rutas de transporte público.

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El desfile militar de este 20 de julio se llevará a cabo sobre la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño y el barrio Casa Linda. Para permitir el desarrollo del evento, así como la organización y desplazamiento de las tropas, las autoridades restringieron el paso en diferentes corredores desde las primeras horas del día.

Qué vías estarán cerradas el 20 de julio en Bogotá

Entre las vías con restricciones se encuentran la calzada lenta de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, entre la diagonal 52 Sur y la carrera 24; la avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur, y la avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá. Todos estos cierres permanecerán hasta las 4:00 de la tarde.

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Las afectaciones no solo serán para quienes se movilicen en vehículo particular. La operación del transporte público también tendrá modificaciones. Las rutas 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda, 6-3 Sierra Morena, H625 Potosí y H604 Santo Domingo dejarán de prestar servicio durante la jornada, mientras que otras 34 rutas de TransMiZonal cambiarán temporalmente sus recorridos y utilizarán corredores alternos como la Autopista Sur y la avenida Boyacá.

Pensando en los residentes de sectores como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho, la Secretaría de Movilidad dispuso accesos especiales para facilitar la entrada y salida de los barrios. Incluso, habilitó un contraflujo sobre un tramo de la avenida Gaitán Cortés y definió rutas específicas para los habitantes de Ciudad Bolívar.

Pico y placa regional en Bogotá

La jornada de movilidad no terminará con el desfile. Debido al puente festivo, este lunes también se pondrá en marcha el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán entrar vehículos con placas terminadas en número par, mientras que entre las 4:00 y las 8:00 de la noche el turno será para los automóviles con placas impares.

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y de TransMilenio antes de emprender cualquier recorrido, con el fin de evitar contratiempos durante la celebración del 20 de Julio.

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