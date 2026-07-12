El desfile militar del 20 de julio en Bogotá, uno de los eventos más tradicionales del Día de la Independencia en Colombia, tendrá cambios importantes en esta oportunidad y no será igual al que durante años se ha hecho en la capital.

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La principal novedad tiene que ver con el lugar del evento. De acuerdo con un anuncio hecho hace unas semanas por el presidente Gustavo Petro, el desfile se trasladaría a localidades del sur de la ciudad, específicamente Bosa y Ciudad Bolívar, en lugar de desarrollarse en corredores habituales como la avenida Boyacá o zonas del norte de Bogotá.

Este cambio rompe con una tradición de varios años en la que el desfile se ha llevado a cabo en vías principales del norte o noroccidente de la ciudad, con recorridos amplios y una logística centrada en exhibiciones militares de gran escala.

El mandatario explicó que la decisión busca acercar el evento a sectores populares de la capital. En su anuncio, incluso invitó a la ciudadanía a participar en estos espacios con la intención de “fusionar pueblo y fuerzas militares”, lo que refleja un enfoque distinto frente al simbolismo habitual del desfile.

Pero ese no sería el único cambio. El contexto político también marcará la jornada. Según informó la Presidencia de la República, Petro convocó movilizaciones ciudadanas para ese mismo 20 de julio, en lo que será además un acto de cierre de su gobierno.

Esto significa que, por primera vez en varios años, el país vivirá una fecha con múltiples eventos simultáneos: el desfile militar, la instalación del nuevo Congreso y marchas convocadas por el Gobierno saliente.

Otro de los cambios que marcarían el desfile tiene que ver con la reducción del despliegue militar que tradicionalmente caracteriza este evento. Según lo que se ha conocido, no participarían varios equipos pesados, como vehículos blindados y otro tipo de maquinaria que en años anteriores han sido protagonistas del recorrido.

A esto se suma que también habría ajustes en la exhibición aérea, uno de los momentos más llamativos para los asistentes. La participación de aeronaves se reduciría, lo que refuerza la idea de un desfile con un formato distinto, menos centrado en la demostración de capacidad militar y más enfocado en otros componentes simbólicos.

Aunque no se han confirmado todos los detalles logísticos ni el formato final, lo cierto es que el desfile de 2026 sí marcará una diferencia frente a ediciones anteriores. La descentralización del evento, sumada al contexto político del país y a las actividades paralelas convocadas para ese día, configuran una jornada distinta a la que históricamente han vivido los bogotanos.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: