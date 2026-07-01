El empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella promete no ser únicamente un fuerte choque de ideologías políticas, sino también un verdadero nudo macroeconómico. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió el debate técnico al destapar las cartas fiscales que le entregará a su sucesor y al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, de cara al cambio de mando el próximo 7 de agosto.

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Con una mezcla de orgullo por las cifras sociales y profunda molestia con el Congreso de la República y el Banco de la República, Ávila dejó claro que el próximo Ejecutivo recibirá un panorama financiero complejo que requerirá tomar decisiones impopulares de manera inmediata.

El jefe de la cartera económica aprovechó su intervención para presumir el que considera el mayor logro de la administración saliente: la salud del mercado laboral. Amparado en los datos oficiales del Dane, el ministro aseguró sin titubeos que la tasa de desempleo actual “es la más baja de este siglo y probablemente del pasado”.

Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que arremetió con dureza contra la junta directiva del Banco de la República por su reciente decisión de subir las tasas de interés en 75 puntos básicos, fijándolas en un 12 %.

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El rechazo: Ávila manifestó su total desacuerdo con el equipo de expertos del ente emisor por este apretón monetario.

El chicharrón: Advirtió de manera tajante que el impacto de este incremento en el costo de vida y el crédito tendrá que ser administrado y padecido directamente por el gobierno de De La Espriella.

Al momento de explicar el actual déficit fiscal que tiene contra las cuerdas las finanzas del Estado, Germán Ávila le tiró el agua sucia al Legislativo. Recordó que desde este 2026 se sienten los estragos de la no aprobación de la Ley de Financiamiento. Según su tesis, los congresistas cometieron la total irresponsabilidad de dar el “sí” al presupuesto de gastos vigente, sabiendo que requería mayores ingresos tributarios, pero posteriormente le dieron la espalda a la ley que garantizaba recaudar esos fondos.

Debido a este descuadre, el Gobierno saliente ya tiene lista la estrategia para el presupuesto de 2027, la cual incluye radicar una nueva reforma tributaria el próximo 20 de julio, aprovechando la instalación del nuevo Congreso:

Estrategia Fiscal 2027 Detalle del Plan Económico Justificación del Ministro Ávila Nueva Reforma Tributaria Se presentará formalmente el 20 de julio de 2026. Buscará hacer el sistema impositivo colombiano mucho más progresivo. Esfuerzo Impositivo Ávila afirma que es “inviable” un equilibrio fiscal sin este recaudo. El problema fiscal del país es imposible de solucionar sin una ley de financiamiento. Ajuste del Gasto Público Se plantea un recorte, pero advierten que el margen de maniobra es mínimo. El 93 % de los gastos del Estado son inflexibles y están amarrados a normas legales y constitucionales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.