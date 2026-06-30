El presidente electo Abelardo de la Espriella dio un nuevo paso en la transición de gobierno al presentar oficialmente los equipos que liderarán el proceso de empalme con la administración saliente. La conformación de estas mesas despertó expectativa porque varios de sus integrantes aparecen como posibles ocupantes de ministerios y otras entidades del Ejecutivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro pone fecha al empalme con De la Espriella; ya hay nuevos nombres para la transición)

La reunión se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda y reunió a más de 1.000 participantes. De acuerdo con la información conocida, el esquema está conformado por 22 mesas sectoriales y 75 integrantes entre líderes, coordinadores y asesores, encargados de recibir la información de las diferentes entidades del Estado.

De acuerdo con información proporcionada por Blu Radio, En el frente económico fueron designados Indalecio Dangond para Agricultura y Desarrollo Rural; Manuel Fernández en Comercio, Industria y Turismo; Miguel Gómez Martínez, quien también es mencionado para el Ministerio de Hacienda; David Varela en el Departamento Nacional de Planeación; José Miguel Saab para el sector Minero-Energético, y Juan Camilo Ostos en Transporte e Infraestructura.

Lee También

Este bloque estará acompañado por un equipo de coordinadores conformado por Myriam Carolina Martínez Cárdenas, Juan Manuel Villegas, Jaime Uribe, José Caballero, Juliana Villegas, Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo, Óscar Franco, Diego Dorado, Laura Pabón, Claudia Calero, Luis Miguel Fernández, Juan Camilo Valencia, María Fernanda Santa y Rodrigo Pinzón; según la emisora.

Los nombres que se perfilan para el gabinete de De la Espriella

En las áreas sociales fueron designados Viviane Morales para Educación; Iván Sánchez en Salud; Felipe Gaitán Tovar en Deporte; Andrés Jaramillo en Cultura, y Juliana Gutiérrez para Prosperidad Social, Inclusión y Niñez.

A ellos se sumarán como coordinadores María Alejandra Rojas, Andrea Escobar, Juanita Bermúdez, Katherine Garzón, Paulo Echeverri, Marcela Montealegre, Eduardo Silva, María Catalina Guerrero, Tomás Pinzón Lucena, Greis Cifuentes y Ani Abello. Además, la mesa de Prosperidad Social contará con el acompañamiento de la primera dama y la segunda dama.

En el bloque institucional y de gobierno sobresalen Rodrigo Lara, quien ya fue anunciado como director del Ministerio de Interior y Gobierno; Iván Cancino en Justicia; Pablo Olarte en Función Pública; Andrés Barreto en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y Mariana Pacheco en Relaciones Exteriores.

Este grupo también contará con el apoyo de los coordinadores Piedad Chacón Castaño, Lina María Aycardi Aldana, Margarita Araujo, Hernando Herrera, María Alejandra Rico, Richard Caicedo, Juan Carlos Caiza Rosero y Priscila Cabrales, entre otros.

Por su parte, Fabio Arjona liderará Ambiente y Desarrollo Sostenible; Lorena Angarita estará al frente de Tecnologías y Comunicaciones; Patricia Martínez encabezará Ciencia, Tecnología e Innovación; Cristian Halaby asumirá Trabajo, y Andrés Quevedo dirigirá Vivienda.

El sector Defensa tendrá una estructura independiente para el proceso de empalme. El general en retiro Jorge Mora López encabezará esa labor, acompañado por el también general en retiro Alberto Sepúlveda como coordinador del sector.

A su vez, cada dependencia contará con un responsable específico: Ruddy Arias Rodríguez en el despacho del ministro; Alberto Sepúlveda Riaño en la Secretaría General; Jorge Humberto Jerez Cuéllar en la Secretaría de Gabinete; Hilda Raquel López Gómez en el Viceministerio de Estrategia y Planeación; Javier Alonso Díaz Gómez en el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad, y Paula María Cañas Marín en el Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

El equipo también designó enlaces para las principales instituciones de la Fuerza Pública. Mauricio Moreno Rodríguez acompañará el proceso con el Comando General de las Fuerzas Militares; Wilson Neyhid Chávez Mahecha será el enlace con el Ejército; Paulo Guevara Rodríguez con la Armada Nacional; Iván Deláscar Hidalgo Giraldo con la Fuerza Aérea Colombiana, y Luis Enrique Méndez Reina con la Policía Nacional.

Con este esquema, el gobierno entrante busca organizar la recepción de información de todas las entidades y facilitar la transición administrativa antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Además, varios de los líderes y coordinadores del empalme son vistos como posibles integrantes del gabinete que acompañará a Abelardo de la Espriella durante el inicio de su mandato.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.