El proceso de transición entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, comenzará oficialmente esta semana. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien coordina el equipo de empalme del Ejecutivo y confirmó que citó al representante del mandatario electo para la primera reunión entre ambas delegaciones.

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El encuentro quedó programado para este jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana en la Casa de Nariño y tendrá como objetivo poner en marcha el proceso de empalme, durante el cual se revisará el estado de las diferentes entidades del Gobierno Nacional y se compartirá información clave para facilitar el cambio de administración.

Junto con el anuncio de la primera reunión, también se conocieron nuevos nombres que harán parte del equipo de transición en distintos sectores del Estado. Para el Ministerio del Deporte fue designado Felipe Gaitán Tovar, mientras que en el Ministerio de Hacienda estará Miguel Gómez Martínez, acompañado por Juan Fernando Lucio, Ana Montalvo y Óscar Franco.

En el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el encargado será David Varela. Por su parte, el Ministerio de Justicia tendrá como delegado a Iván Cancino, mientras que en el Ministerio de Salud el equipo estará encabezado por Iván Sánchez, junto con Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participará Fabio Arjona.

Estos nombramientos se suman a los equipos sectoriales que ya había dado a conocer el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien ha venido liderando la conformación de los grupos encargados de recibir la información de cada cartera y entidad del Gobierno.

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