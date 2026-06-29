Por: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró en la noche de este lunes festivo que hará directos semanales en sus redes para contar cómo avanza el proceso de empalme de su entrante administración. También dijo que hará públicos los hallazgos que considere pertinentes.

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En este primer mensaje vía redes, el mandatario electo confirmó que más de 400 personas lideradas por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, comienzan formalmente este martes lo que se bautizó “empalme anticorrupción”.

De hecho, en su intervención confirmó que ya se puso la lupa sobre procesos de contratación y nombramientos de funcionarios justo antes del traspaso de poder en la Cancillería, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades. Incluso, pidió que la Contraloría y la Procuraduría entren a verificar.

Lo que se busca es que de este “empalme anticorrupción” surjan las bases para la auditoría forense que se ordenará sobre el cuatrienio del saliente presidente Gustavo Petro. De la Espriella precisó que su intención es que se conozca “la magnitud histórica de este desgobierno que estamos recibiendo”.

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“Hay múltiples informaciones según las cuales están cometiendo toda suerte de ilegalidades, con nombramientos irregulares en el servicio diplomático; otro tanto de funcionarios lo está haciendo en la UNP. Y en todo el desgobierno están haciendo contratos a dedo, que se reparten a tutiplén”, precisó el jefe de Estado entrante.

En esta misma intervención aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a aportar 60 millones de dólares en cooperación, a través de recursos no reembolsables, que se destinarán para “brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración”.

Abelardo de la Espriella también llamó a evitar un posible racionamiento energético, por lo cual su equipo de empalme está trabajando, según dijo, en las acciones necesarias para frenarlo. El mensaje fue, además, para el sector generador y para el financiero.

Por otro lado, se refirió a lo que hará y que, según el, nadie más había hecho: un desplazamiento hasta los territorios. “Esta misma semana comenzamos con algo nunca antes visto: los empalmes territoriales. Me voy a trasladar a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes para recuperar la confianza que se había perdido entre el gobierno nacional y el resto de entidades”.

Pero mientras el equipo de De la Espriella y Restrepo se alista para este martes comenzar con el “empalme anticorrupción”, en la administración del presidente Petro –quien esta semana estará en Italia– comenzaron a hacer lo propio.

Otros hechos: Esta es la Colombia que traza De la Espriella desde el 7 de agosto: potencia lo simbólico

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideró una reunión del gabinete en la noche de este lunes, en la Casa de Nariño, con el fin de analizar las últimas medidas que se adoptarán antes de la transición gubernamental. Este funcionario, por instrucción del saliente jefe de Estado, lidera el empalme desde la actual oficialidad.

Para ello, según Ávila y Petro, más de 200 funcionarios llevan trabajando semanas en ese proceso y alistando todos los informes que se presentarán.

Esta semana quiero hablarles de frente, como siempre lo hemos hecho. En esta primera alocución como Presidente Electo les comparto el balance de estos primeros días: el inicio del empalme, la conformación del nuevo gobierno, el verdadero estado en que recibimos el país y las… pic.twitter.com/QgXlVXHhcK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

¡Está conformado el equipo de #ElpalmeAnticorrupción! Nos preparamos para un proceso en el que todas las regiones participan, con la rigurosidad de expertos y auditorías especializadas. Colombia estará informada con transparencia, porque ya arrancó la #PatriaMilagro del… pic.twitter.com/I65apCKpwP — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 30, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.