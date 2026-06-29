Fiel a su estilo confrontacional y mostrando una evidente dificultad para asimilar la derrota de su proyecto político en las urnas, el presidente Gustavo Petro volvió a utilizar su cuenta de X para agitar el panorama nacional. Esta vez, el mandatario echó mano de un sensible mensaje publicado por la cantante paisa Karol G tras la victoria presidencial de Abelardo De La Espriella, instrumentalizando el arte y las palabras de la artista para camuflar un duro ataque ideológico contra su sucesor y sembrar peligrosas dudas sobre la legitimidad del proceso democrático.

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En un extenso discurso digital, Petro intentó posicionarse como el defensor de una supuesta “visión humana” frente a un proceso de “deshumanización” global. Sin embargo, detrás de la retórica poética en la que comparó el talento de la cantante con “tocar las estrellas” y evocó los pictogramas de Chiribiquete de hace 22.000 años, el jefe de Estado dejó ver su amargura política. En lugar de facilitar un empalme institucional maduro, Petro optó por descalificar al mandatario electo con calificativos agresivos y desautorizar el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El núcleo del mensaje de Petro no fue el elogio a la ‘Bichota’, sino el ataque frontal a los más de 12,9 millones de colombianos que eligieron un cambio de rumbo político. El mandatario arremetió contra De La Espriella utilizando insultos explícitos y cuestionando la identidad y el liderazgo del nuevo presidente de la República:

Asimismo, en una preocupante muestra de desconocimiento institucional, Petro tildó a De La Espriella de “presidente extranjero” y acusó a la nueva administración de representar “la mentira y la violencia”. Para los analistas, esta narrativa busca deslegitimar desde el primer día al gobierno entrante, rompiendo cualquier posibilidad de un acuerdo nacional real y profundizando la fractura social del país.

Lo más alarmante del pronunciamiento del mandatario saliente es la insistencia en desconocer el veredicto de la Registraduría. Petro afirmó textualmente que aceptó el resultado del escrutinio únicamente “para evitar que se desatara la violencia”, pero de inmediato soltó una frase incendiaria: “la verdad de las elecciones saldrá pronto”, insistiendo en que el progresismo fue el verdadero ganador de la jornada.

Para desviar la atención de la falta de pruebas de sus acusaciones, el presidente anunció dos controvertidas movilizaciones de cara al cierre de su administración:

Agenda internacional y espiritual: Afirmó que su cruzada por distinguir “la verdad de la mentira” será el tema central en su próximo encuentro con el papa León XIV, una movida que muchos sectores tildan de distracción mediática.

Convocatoria a las calles el 20 de julio: Petro citó a la ciudadanía a un acto masivo en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en Bogotá. Lo preocupante es que el mandatario busca involucrar a las Fuerzas Militares en este evento en torno a su mensaje político, justo dos semanas antes de dejar el cargo el 7 de agosto, lo que es visto como un intento de medir fuerzas y mantener una base social movilizada y hostil contra el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.