La histórica e inédita interacción entre el poder político entrante y las máximas figuras de la cultura popular colombiana sumó un nuevo e impactante capítulo. Luego de que la cantante Karol G publicara una carta abierta fijando una postura de neutralidad y exigencia democrática frente al gobierno entrante, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, recogió el guante de manera inmediata.

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A través de un mensaje directo y cargado de los simbolismos propios de su narrativa, el nuevo mandatario validó las preocupaciones de la artista y aprovechó la coyuntura para ratificar lo que denomina su “propósito inquebrantable”: liderar un gobierno de unidad nacional que logre sanar las heridas de la pasada contienda electoral y devolverle la legitimidad a las instituciones.

“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes. Te invito, Karol G, únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E.)”

El pronunciamiento del mandatario entrante sintetiza los pilares discursivos con los que busca inaugurar su administración a partir del próximo 7 de agosto, respondiendo punto por punto al llamado de la intérprete:

Con este intercambio, De La Espriella no solo desescala la tensión que suele rodear a las estrellas de la música frente a los gobiernos de centroderecha, sino que capitaliza el mensaje de Karol G para enviar un parte de tranquilidad a la opinión pública:

Inclusión de la oposición: Al enfatizar que gobernará para quienes no votaron por él, busca mitigar el temor a una persecución ideológica o a una polarización inversa tras la salida del Pacto Histórico.

Validación del liderazgo cultural: Reconoce implícitamente a Karol G como un actor social clave con el que se debe dialogar, y no meramente como una figura transitoria del entretenimiento.

Consolidación de marca discursiva: El uso de términos como “la manada” y “extrema coherencia” refuerza su identidad de campaña, proyectando una imagen de liderazgo firme pero de puertas abiertas.

La pelota queda ahora del lado de la ciudadanía y de los sectores independientes, quienes observarán con lupa si este llamado a la unidad con el pueblo se traduce en consensos políticos y resultados reales durante los primeros cien días de su mandato.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.