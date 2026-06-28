Ya pasó una semana desde que Abelardo De la Espriella fue elegido por voto popular como nuevo presidente de Colombia por los próximos cuatro años, pues más de 12 millones de personas confiaron en él para que gobierne al país.

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Desde entonces, el abogado se ha encargado de ir anunciando cuál será su gabinete, cómo será el empalme y mucho más, pero hasta entonces no había comenzado las reuniones con los alcaldes de las principales ciudades para determinar cómo iban a trabajar.

Este domingo, 28 de junio, el presidente electo se encontró con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en el Santuario del Divino Niño para comenzar esos diálogos de cara a lo que se viene, recordando que será un año y unos meses que coincidirán para terminar algunos proyectos que son de gran importancia para la ciudadanía, como el caso del metro.

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De hecho, según compartió De la Espriella, la reunión fue muy fructífera y se lograron ya unos buenos puntos de acuerdo.

“Le he manifestado que con el gobierno del Tigre, Bogotá tendrá total apoyo y toda la prioridad, porque es una ciudad que nos ha dado tanto a muchos colombianos que venimos de provincia, una ciudad que es de toda Colombia y es el patrimonio de nuestra sociedad”, dijo el presidente electo.

Y agregó: “Bogotá volverá a brillar y haremos todo lo que sea necesario para conseguir ese propósito, querido alcalde”.

¡Cesó la horrible noche para Bogotá! Le reiteré al alcalde Carlos Fernando Galán que la capital contará con todo el respaldo del Gobierno Nacional. Trabajaremos de manera articulada para devolverles a los bogotanos la seguridad, el orden, la movilidad y las oportunidades que… pic.twitter.com/PtL5M8X4BB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026

Por su parte, el alcalde de Bogotá le contestó: “Sé que se comprometió a trabajar con alcaldes y gobernadores, y creo que esa coordinación es clave. Nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con la ciudad, y trabajar con su gobierno va a ser fundamental para poder estar a la altura de lo que espera la ciudadanía. Estamos listos para trabajar con usted, vamos a trabajar juntos, presidente“.

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Así las cosas, a diferencia de lo que pasó con Gustavo Petro, todo indica que el trabajo será mucho más mancomunado para que los proyectos se puedan llevar a cabo y no solo los de infraestructura, sino también los de seguridad, empleo y más.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.