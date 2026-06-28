El ajedrez institucional en el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional ha comenzado a moverse de forma anticipada antes de la posesión del 7 de agosto. Varios de los oficiales más experimentados en inteligencia, contrainteligencia, fuerzas especiales y comandos de asalto del Ejército y la Policía Nacional han empezado a desempolvar sus uniformes y condecoraciones. La razón: se abre un doble camino —legal y político— para su reincorporación masiva a las filas activas.

Sigue a PULZO en Discover

La directriz proviene directamente del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien a mitad de semana sostuvo una reunión reservada con su equipo de asesores estratégicos en Barranquilla. Según filtraciones de su círculo más cerrado, el próximo mandatario fue tajante: “Se revisará caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”, cumpliendo así su promesa de campaña de revertir las purgas motivadas por razones ideológicas o por el cumplimiento del deber frente a estructuras criminales protegidas bajo la sombrilla de la saliente ‘Paz Total’.

El plan de reintegro prioritario tiene en su primera línea a oficiales de altísimo perfil que terminaron fuera de la institución mediante retiros discrecionales o presiones internas tras liderar investigaciones que incomodaban a la Casa de Nariño o que tocaban el multimillonario negocio del contrabando transnacional.

General (r) Edwin Urrego: Expulsado en febrero de 2026 bajo la fachada de un anónimo. En los pasillos de la institución se sabe que su salida real obedeció a dos razones: haber respaldado el allanamiento de la Corte Suprema de Justicia a una propiedad vinculada a Armando Benedetti, y haber reforzado los esquemas de seguridad de De La Espriella en Barranquilla. Su defensa ya radicó una solicitud formal de conciliación para revocar su retiro.

Lee También

Coronel Julie Ruiz (Exjefa de Contrainteligencia): su salida fue una orden presidencial directa. Ruiz lideraba el espinoso caso ‘Pitufo’ (contra el capo del contrabando Diego Marín), donde descubrió que oficiales corruptos terminaron reubicados en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, denunció penalmente un entramado de contratos que favorecía a una firma ligada al entorno del hijo mayor del general (r) William René Salamanca.

Coronel Sergio Peñaranda (Exjefe de Inteligencia): compañero de Ruiz en el caso ‘Pitufo’. Logró un histórico fallo de tutela en febrero pasado que ordena su reintegro inmediato debido al riesgo extremo contra su vida tras desmantelar las redes mafiosas de aduanas.

Coronel Flaminio Quitián: héroe de la Operación Agamenón y artífice de la captura de alias ‘Otoniel’. Denunció haber sido sometido a presiones psicológicas y polígrafos hostiles por parte de la DNI para forzarlo a delatar a sus antiguos superiores.

En las filas del Ejército Nacional el inconformismo es idéntico. Un bloque de generales y altos mandos aguarda la firma de los decretos presidenciales de De La Espriella tras haber sido removidos por oponerse activamente al empoderamiento de las disidencias de las Farc en las regiones.

Oficial Retirado Último Cargo / Jurisdicción Motivo Real de la Purga bajo el Petrismo Status Actual General (r) Erick Rodríguez 33 años de carrera / Comandos Conjuntos Denunciar penalmente la carnetización ilegal de civiles y el constreñimiento al elector por parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Meta y otros 4 departamentos. Retirado el 9 de junio de 2026. Alista batalla legal. General Jorge Ricardo Hernández Comandante de la Cuarta Brigada (Antioquia) Coordinar el histórico operativo militar donde se interceptó y detuvo la caravana de camionetas de la UNP donde se transportaba alias ‘Calarcá’ con fajos de dinero y armas. Retirado bajo la excusa de “minería ilegal”. Solicitó medidas cautelares a la CIDH. General Juan Carlos Fajardo Comandante de la Séptima División Co-responsable táctico del retén y control territorial contra las disidencias en Antioquia que afectó la narrativa de la ‘Paz Total’. Retirado 4 meses después del incidente de la caravana.

Las denuncias recopiladas por los oficiales apuntan a que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo el mando de Jorge Lemus, operó durante los últimos meses como un brazo de persecución interna. Utilizando el polígrafo como mecanismo de presión, la entidad se dedicaba a perfilar a los oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército para truncar sus ascensos si estos no cooperaban con la agenda política del Gobierno saliente o si sus investigaciones interferían en los “acercamientos” con organizaciones como el Clan del Golfo.

Aunque el presidente saliente, Gustavo Petro, defendió su gestión asegurando que “a nadie en la Fuerza Pública se le ha retirado sino por solicitud propia, violación de derechos humanos o corrupción”, la cascada de tutelas ganadas y las pruebas aportadas por los uniformados —incluyendo chats directos de la Presidencia— demuestran lo contrario.

Con el regreso de los estrategas tradicionales de la seguridad y el respaldo explícito de Abelardo De La Espriella, las Fuerzas Militares se preparan para una reestructuración de mandos donde la veteranía y el combate al crimen organizado volverán a primar sobre la alineación ideológica.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.