La primera semana de Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia ha dejado un mensaje nítido y estratégico sobre la hoja de ruta que adoptará su administración a partir del próximo 7 de agosto. Tras un vertiginoso proceso de escrutinio que culminó en solo tres días y ratificó su victoria con 12’960.166 votos, el líder de la centroderecha ha comenzado a desplegar una agenda centrada en la restauración institucional, el respeto a la separación de poderes y la línea dura en el orden público, factores que han sido vistos con optimismo por diversos sectores productivos y analistas del país.

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Consciente de la estrecha ventaja de 251.854 sufragios sobre Iván Cepeda (Pacto Histórico), De La Espriella ha insistido en un discurso de unidad nacional enfocado en sanar las fracturas sociales heredadas del gobierno saliente. Sin embargo, su tono conciliador de cara a la ciudadanía cohabita de forma directa con una postura inflexible frente a la criminalidad organizada.

El giro más drástico frente a la dinámica política de los últimos cuatro años ocurrió el pasado jueves. Inmediatamente después de recibir su credencial oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mandatario electo no buscó una aproximación con la Casa de Nariño —descartando incluso visitarla antes de su posesión— sino que se dirigió al Palacio de Justicia para sostener encuentros formales con el vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero; el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña; y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses.

Este movimiento simbólico y técnico busca enterrar de manera definitiva los años de sistemáticos choques y propuestas de asambleas constituyentes promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. Durante las reuniones se blindó el compromiso en torno a la suficiencia presupuestal de la Rama Judicial y la intangibilidad de su independencia.

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“Es un acto de sensatez institucional. La recuperación de la relación con las cortes y la interacción entre las ramas del poder público son esenciales para el funcionamiento del Estado. En el gobierno Petro esas relaciones se dinamitaron y es indispensable reconstruirlas”, argumentó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Otro de los pilares de esta fase de transición es el restablecimiento de los canales de comunicación con los mandatarios locales, quienes sufrieron un marcado aislamiento presupuestal y de seguridad por parte del Ejecutivo saliente. De La Espriella ya sostuvo reuniones clave de articulación institucional:

Bogotá (Carlos Fernando Galán): El presidente electo garantizó el desembolso y el respaldo financiero de los recursos ya comprometidos por la Nación para la continuidad de la primera línea del Metro y el Regiotram, megaproyectos de infraestructura que la saliente administración petrista intentó frenar administrativamente de forma reiterada.

Antioquia (Andrés Julián Rendón): Se fijó un compromiso técnico para destrabar las transferencias viales y de infraestructura en el departamento de Antioquia, otra de las regiones castigadas políticamente por las decisiones del Pacto Histórico.

A diferencia de la altísima rotación y el marcado sesgo ideológico que imperó en los ministerios de la administración saliente, el entorno de De La Espriella diseña un equipo de gobierno compuesto por expertos sectoriales, priorizando la idoneidad técnica sobre la militancia partidista tradicional. Al ya ratificado nombramiento de Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior, se suma un listado de altas calidades técnicas bajo la sombrilla del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

El siguiente es el mapa de nombres que configuran el núcleo del próximo gabinete presidencial:

Ministerio Proyectado Candidato Fuerte al Despacho Perfil y Enfoque Estratégico Relaciones Exteriores José Manuel Restrepo (Vicepresidente) Reestructurar la diplomacia técnica y orientar el servicio exterior hacia la apertura de mercados económicos mundiales. Ministerio de Agricultura Indalecio Dangond Amplio experto en el sector agropecuario; enfoque en productividad y líneas de crédito campesino. Ministerio de Ambiente Fabio Arjona (Director de Conservación Internacional) Perfil técnico con gran aceptación en sectores ambientalistas internacionales y de sostenibilidad. Ministerio de Salud Iván Sánchez (Coordinador Programático) Mitigar la crisis financiera hospitalaria y canalizar de urgencia los recursos congelados por el anterior gobierno. Comercio / Educación / Vivienda Mauricio Gómez Amín / Viviane Morales / Jaime Andrés Beltrán Cuotas de representación política con amplio recorrido en el Congreso para garantizar gobernabilidad legislativa.

En materia de orden público, la transición ya generó impactos tácticos contundentes en las regiones. Tras las advertencias del presidente electo, quedó completamente suspendida la instalación de la polémica Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que el gobierno Petro pretendía activar este 25 de junio para el beneficio del ‘Clan del Golfo’ en el municipio de Tierralta, Córdoba.

De La Espriella fue tajante al señalar que bajo su mandato constitucional las Fuerzas Militares recuperarán su dignidad operativa y moral, abriendo la puerta a la reintegración formal de los altos oficiales y generales que fueron separados de sus cargos durante las purgas internas del petrismo.

La doctrina exterior del nuevo gobierno se alineará estrechamente con los lineamientos de seguridad transnacional de la administración norteamericana de Donald Trump, aplicando un pragmatismo comercial absoluto con el resto de la región. “La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa; en la era del Tigre eso se acabó: habrá solo el imperio de la ley. Quienes persistan con la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, enfrentarán toda la capacidad del Estado”, concluyó el nuevo mandatario.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.