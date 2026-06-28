El debate sobre el futuro político y judicial de Gustavo Petro tras abandonar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto sigue encendiendo los micrófonos de los principales medios de comunicación. En una de sus declaraciones más ácidas y explosivas, el reconocido periodista de Blu Radio, Felipe Zuleta —abierto simpatizante del proyecto político de Abelardo De La Espriella—, lanzó una cruda tesis que explicaría tanto la derrota del progresismo en las urnas como el adverso escenario internacional que supuestamente le espera al mandatario saliente.

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Para Zuleta, la milimétrica derrota de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial no fue un accidente netamente electoral ni un reflejo exclusivo de los errores del candidato del Pacto Histórico, a quien calificó de “errático”. Según el analista, el principal saboteador de la campaña de la izquierda fue el propio Petro, movido por un calculado deseo de protagonismo histórico.

“Petro se ha dedicado con premeditación y alevosía a tirarse la campaña de Iván Cepeda… Petro en su maldad ha decidido tirarse la campaña de Cepeda, porque él quiere pasar a la historia como el único presidente de izquierda de los primeros 50 años de este siglo. Así es Petro. Si hubiera ganado Cepeda, Petro se queda sin protagonismo”, sentenció Zuleta en diálogo con Semana.

Más allá del análisis de la campaña, el punto más álgido del pronunciamiento de Zuleta radicó en el panorama logístico y legal que, según sus fuentes, enfrentará Petro a partir de las 3:00 de la tarde del 7 de agosto, momento exacto en que perderá la inmunidad presidencial.

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El periodista desestimó los rumores que sitúan al jefe de Estado saliente buscando refugio diplomático o académico en Bruselas (Bélgica), advirtiendo que sus constantes ataques frontales a la administración norteamericana de Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al senador Bernie Moreno ya habrían tenido consecuencias severas en Washington.

Restricciones de movilidad y consumo: Zuleta afirmó radicalmente que Petro se encuentra en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Según esta tesis, el mandatario no podrá abordar un avión comercial, alquilar bienes inmuebles o realizar compras cotidianas con tarjetas de crédito.

Procesos en Nueva York: El panelista recordó que actualmente existen dos procesos de indagación preliminar en la Fiscalía de Nueva York contra el entorno o la campaña del mandatario, por lo que lanzó la hipótesis de que el mandatario “merece y podría terminar preso” en territorio estadounidense.

A pesar de proyectar un escenario tras las rejas, Zuleta reconoció que el escenario más probable a corto plazo es que Petro permanezca activo en el debate público nacional a través de las plataformas digitales, utilizando su arrastre de masas para desgastar y bloquear las reformas de la administración entrante de la centroderecha. “Se va a dedicar a dar lata en esa red social en X y a joder y a no dejar gobernar al próximo presidente”, acotó.

Este pronóstico de resistencia tuitera coincide de forma parcial con la realidad institucional de las últimas horas. Aunque Iván Cepeda aceptó oficialmente la curul en el Senado bajo el amparo del Estatuto de la Oposición para coordinar los debates contra los proyectos del designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la reciente cumbre en la Casa de Nariño dejó claro el organigrama de la izquierda: el jefe supremo y la voz cantante de la oposición seguirá siendo, sin discusión alguna, Gustavo Petro Urrego.

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