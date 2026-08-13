Por: El Espectador

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La Asociación de Galerías de Arte Colombianas (AGAC) lidera “Arte por Colombia”, una venta virtual solidaria que ha unido a 24 galerías del país y más de 130 artistas. Esta iniciativa surge como respuesta a la emergencia ocasionada por el reciente terremoto en Colombia, que, según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha causado al menos 273 muertes y dejado a 3.800 personas heridas. El objetivo central de la campaña es recaudar fondos que sirvan para apoyar a las comunidades más afectadas por la tragedia, canalizando recursos directamente a organizaciones que atienden diversas facetas de la crisis.



AGAC explicó que el total del dinero que se recaude con la venta de cada obra será donado a entidades como la Cruz Roja Colombiana Presentes Corporación, la organización Manos Visibles (ubicada en Chocó) y Una Garra por Colombia, un grupo enfocado en asistir a los animales afectados. La Junta Directiva de AGAC, por medio de un comunicado difundido a través de sus redes sociales, enfatizó el llamado a la ciudadanía para sumarse a la causa: “Los invitamos a apoyar esta iniciativa a través de la adquisición de una obra”.



La venta se desarrolla mediante un catálogo digital que ha logrado reunir piezas que exploran una variada gama de técnicas y formatos artísticos. Los cuadros, esculturas y demás obras disponibles tienen precios que oscilan entre los COP 300.000 y COP 28.000.000. Hasta ahora, la organización reporta haber recaudado más de COP 200 millones, cifra que demuestra la solidaridad de quienes han decidido apoyar el arte y, al mismo tiempo, contribuir con una ayuda concreta hacia quienes más lo necesitan.



Entre las piezas más destacadas se encuentran ‘La procesión’ (2014) de Ana Mercedes Hoyos, ‘Cáscara de cebolla III’ (2026) de Linda Pongutá, ‘Wall’ (2021) de Nils Verkaeren, ‘De la desaparición de Noé en el arca, mientras escucha los gritos de sus vecinos’ (2025) de David Robledo, ‘La extensión del paisaje’ (2022) de Norman Morales y ‘Pájara’ (2022) de Gabriela Estrada Loochkartt.



El sector cultural no se ha limitado a esta campaña. La corporación Sankofa Danzafro y el espacio cultural La Pascasia anunciaron la jornada “Una noche por Chocó”, mientras que la Orquesta Filarmónica de Bogotá adelantará un concierto cuyos fondos serán destinados a los afectados y los Estudios Takeshima de Cali involucran al menos 70 sonidistas y técnicos en labores de búsqueda de sobrevivientes. Todas estas acciones confirman el compromiso del sector cultural en momentos de crisis.

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¿Cómo ayuda la campaña “Arte por Colombia” a las víctimas del terremoto en Colombia?

La iniciativa “Arte por Colombia”, respaldada por la AGAC, recauda fondos a través de la venta de piezas artísticas, destinando el cien por ciento de lo obtenido a organizaciones encargadas de atender tanto a las comunidades como a los animales afectados por el terremoto, de acuerdo con información de la propia asociación y de la UNGRD.

¿Qué organizaciones reciben los recursos recaudados en “Arte por Colombia”?

Los recursos conseguidos por la campaña son entregados directamente a la Cruz Roja Colombiana Presentes Corporación, Manos Visibles, enfocada en la región del Chocó, y Una Garra por Colombia, que apoya a los animales perjudicados por la emergencia, según confirmó la AGAC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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