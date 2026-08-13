Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano, a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), anunció un importante aporte solidario en respuesta a la reciente emergencia nacional. El jueves 13 de agosto de 2026, ambas organizaciones comunicaron oficialmente la donación conjunta de un millón de dólares, destinada a las zonas y personas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia, de acuerdo con la información compartida por la FCF.

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Esta suma económica estará orientada principalmente a las labores de reconstrucción y será gestionada dentro de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Esta iniciativa es liderada por Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación, quien ha coordinado la articulación de esfuerzos entre el gobierno, el sector privado, organizaciones sociales y ciudadanos, para llevar auxilios y respaldo a los damnificados.

El comunicado oficial detalla que el compromiso responde a la voluntad del fútbol sudamericano de acompañar al país en uno de los momentos más exigentes derivados de esta tragedia. CONMEBOL y la FCF extendieron también un llamado a clubes, organizaciones deportivas, aliados estratégicos, hinchas y la comunidad internacional, alentando el respaldo continuo a las campañas para recolectar fondos y suministros vitales.

La donación se integra a una cadena de solidaridad nacional e internacional que se ha intensificado desde el sismo. Si bien el millón de dólares será canalizado a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, la FCF no especificó en su anuncio el desglose de este dinero por departamentos o ciudades, ni asignaciones particulares para Pereira, Cali, Chocó u otras regiones. Así, quedan pendientes detalles sobre la distribución exacta de los recursos.

Según la información proporcionada por la primera dama, hasta el 12 de agosto ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas que incluyen alimentos, agua potable, medicinas, materiales para albergues y equipos de emergencia, priorizando especialmente los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. En Risaralda, por ejemplo, la campaña apoyó a Medicina Legal con equipos, mientras que en Pereira se habilitaron varios puntos de recepción de ayudas humanitarias.

Este aporte económico del fútbol se suma, entonces, a las múltiples necesidades inmediatas de rescate y atención humanitaria, así como al reto permanente de recuperación de viviendas, infraestructura y servicios en las regiones más impactadas. Por ahora, el millón de dólares será administrado de forma nacional y no existe un anuncio oficial sobre cuánto llegará específicamente a Pereira o Risaralda.

¿Cómo canalizan la ayuda CONMEBOL y la FCF para los damnificados del terremoto en Colombia?

La ayuda económica de un millón de dólares será canalizada a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, según informó la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, el comunicado no especificó la manera en que se distribuirán los fondos entre departamentos o ciudades, por lo que la administración de estos recursos será de alcance nacional.

¿Qué tipo de apoyo ha gestionado la campaña “Colombia, un solo corazón” para las zonas afectadas?

De acuerdo con el balance de la primera dama, Ana Lucía Pineda, la campaña ha coordinado el envío de más de 1.500 toneladas de ayudas y suministros esenciales, como alimentos, agua potable, medicinas, materiales para albergues y equipos para organismos de emergencia, priorizando la atención de departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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