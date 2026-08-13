Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero del equipo Millonarios, junto a su esposa Daniela Múnera, ha dado un paso al frente en medio de la tragedia que enfrenta Pereira tras el reciente terremoto. Este jueves 13 de agosto, ambos habilitaron un centro de acopio en Bogotá para recolectar ayudas destinadas a las familias que sufrieron las graves consecuencias del sismo de magnitud 7,4 que tuvo lugar el lunes 10 de agosto. Castro mantiene un profundo vínculo con Pereira, ciudad donde creció y emprendió su carrera como futbolista profesional.

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De acuerdo con información de El Diario, la pareja promovió la campaña a través de sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a llevar sus donaciones a la calle 17A #69B-74, en Bogotá. El centro de acopio está disponible desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Castro y Múnera también estuvieron presentes en horas de la tarde, acompañando la jornada solidaria. El objetivo central de la iniciativa es reunir insumos fundamentales para los damnificados en Pereira, facilitando su posterior traslado a esta ciudad tan golpeada por la catástrofe natural.

En los anuncios se especificó el tipo de artículos que pueden ser donados: agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos —es decir, aquellos que no requieren refrigeración y tienen larga vida útil—, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado y elementos para mascotas. Asimismo, se reciben medicamentos en buenas condiciones y todavía vigentes. Leonardo Castro hizo énfasis en la importancia de aportar según las posibilidades de cada quien, recordando que cualquier colaboración suma para quienes han perdido sus hogares y pertenencias.

La relación de Leonardo Castro con Pereira trasciende el fútbol. Aunque nació en El Tambo, Cauca, fue en Pereira donde creció, trabajó y comenzó a soñar con el fútbol profesional. Antes de llegar a la élite deportiva, fue obrero, repartidor y recolector en una empresa de aseo, alternando esos oficios con su pasión por el balón. En 2014 se abrió paso en el Deportivo Pereira y, años más tarde, regresó para ser protagonista de la histórica primera estrella del equipo en la Liga BetPlay 2022-II. Fue goleador con 15 tantos y pieza clave en la conquista.

Hoy, desde Millonarios pero con lazos intactos con Pereira, Castro activa a la comunidad bogotana en favor de las víctimas. Su campaña se suma a otros esfuerzos de futbolistas y entidades del fútbol colombiano para aliviar la crisis. Así, refuerza ese vínculo profundo con la ciudad que marcó su vida y carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudar a los damnificados por el terremoto en Pereira según la campaña de Leonardo Castro?

La campaña liderada por Leonardo Castro y Daniela Múnera indicó que la forma de ayudar consiste en llevar donaciones al centro de acopio en Bogotá, ubicado en la calle 17A #69B-74, en el horario establecido. Los donativos sugeridos incluyen alimentos no perecederos, agua, elementos de higiene, cobijas, ropa en buen estado y medicamentos vigentes, buscando cubrir necesidades básicas de los afectados por el terremoto.

¿Por qué Leonardo Castro tiene un vínculo tan fuerte con Pereira y el Deportivo Pereira?

El delantero mantiene una conexión especial con Pereira porque fue allí donde creció y enfrentó sus primeros desafíos laborales y deportivos. Después de varios empleos humildes, comenzó su trayecto como futbolista profesional en el Deportivo Pereira, equipo donde también lideró la obtención de la primera estrella en la Liga BetPlay 2022-II, consolidando su papel en la historia del club y la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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