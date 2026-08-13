Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la incertidumbre que circuló recientemente entre habitantes de Pereira, la Empresa de Energía de Pereira emitió un comunicado oficial para desmentir una información errónea difundida por redes sociales y cadenas de WhatsApp. De acuerdo con el reporte recogido por El Diario, se aclaró que no existe ninguna orden para una suspensión masiva del servicio eléctrico en el sector de Cuba a raíz de demoliciones, como afirmaban los mensajes no verificados. En vez de eso, la empresa confirmó que sigue trabajando para restaurar el suministro de energía afectado tras una calamidad presentada días atrás. Además, enfatizó que cualquier información relevante sobre suspensiones programadas será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la empresa.

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La gerencia de Energía de Pereira hizo énfasis en la importancia de consultar solamente fuentes confiables y no propagar mensajes cuya procedencia no esté confirmada. La entidad exhortó a la ciudadanía a restringir la circulación de rumores que pueden provocar confusión o pánico entre los usuarios. Desde el comunicado oficial, recomendaron a los usuarios dirigirse únicamente a los canales institucionales para conocer cualquier novedad y verificar antes de compartir información que les llegue por mensajería instantánea o redes sociales.

En cuanto al avance en la restauración del servicio eléctrico, Yulieth Porras, gerente de la empresa, informó que hasta el momento el 85 % de los usuarios ya cuentan nuevamente con energía. Sectores rurales como La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, Llanogrande, El Contento, y otros, han recuperado el servicio. Sin embargo, en caso de que persistan interrupciones, los daños obedecerían a afectaciones puntuales, por lo que invitó a los usuarios a reportarlas por las líneas habilitadas de atención (3228655668, 3228655658 y 606-3151515, opción 2).

Algunos sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, y otros, permanecen sin energía, principalmente debido a los daños sufridos por el transformador de la subestación Altagracia tras el impacto de un sismo. La empresa anunció que es necesario reubicar el transformador con equipo especializado, labor que se prevé realizar el jueves 13 de agosto, con el objetivo de reestablecer el servicio cuanto antes en las zonas afectadas. Adicionalmente, la gerente detalló la llegada de 116 trabajadores y el apoyo de cuadrillas enviadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), fortaleciendo así los trabajos de recuperación y atención a los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué circuló información falsa sobre una supuesta suspensión masiva de energía en Cuba, Pereira?

La información falsa se propagó a través de cadenas de WhatsApp y redes sociales, ocasionando alarma en algunos habitantes de Pereira, especialmente en el sector de Cuba. Según lo indicado por la Empresa de Energía de Pereira y recogido por El Diario, estos mensajes no tenían fundamento y no provenían de fuentes oficiales, razón por la cual la empresa llamó a la comunidad a no compartir información cuya veracidad no haya sido confirmada por canales institucionales.

¿Cuáles son los sectores de Pereira que aún siguen sin servicio de energía tras el sismo?

De acuerdo con la gerente de Energía de Pereira, Yulieth Porras, al cierre del informe continúan sin electricidad varios sectores entre los cuales están Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia. Las afectaciones se deben, principalmente, a daños en el transformador de la subestación Altagracia, el cual está siendo intervenido para que el suministro se restablezca en los próximos días.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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