Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En los últimos días, la comunidad del sector de Cuba, en Pereira, se vio afectada por la difusión de mensajes falsos a través de redes sociales y WhatsApp sobre una supuesta suspensión masiva del servicio de energía eléctrica, lo que generó desinformación y preocupación entre los habitantes. Según lo aclaró la Empresa de Energía de Pereira en un comunicado oficial, esta información es completamente falsa y no corresponde a la realidad. La entidad solicitó a los usuarios y a la ciudadanía que solo se informen por los canales oficiales y eviten compartir cadenas o mensajes cuya veracidad no se haya comprobado.

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De acuerdo con ese comunicado, actualmente el 85 % de los usuarios ya tiene restablecido el servicio de energía, después de los daños provocados por una calamidad reciente. El trabajo de los equipos técnicos se ha enfocado en devolver la normalidad, especialmente en zonas afectadas tanto urbanas como rurales. Entre los sectores rurales donde se ha restablecido la energía están La Florida, La Bella, vía Armenia, vía Cerritos, Llanogrande, El Contento, Galicia, Caimalito, Combia y la vereda Guayabal, así como parte de La Graminea. No obstante, en caso de que algún usuario de estos sectores aún no tenga electricidad, se invita a reportar los casos a las líneas oficiales: 3228655668, 3228655658 y 606-3151515, opción 2. Esto permitirá atender daños puntuales que persistan en lugares específicos.

Sin embargo, todavía continúan sin servicio sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto, Pérez Bajo, La India, La Selva y Betulia. Según explicó Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira, estas afectaciones responden a daños específicos en el transformador de la subestación Altagracia, el cual se desplazó debido al sismo ocurrido recientemente. El restablecimiento en estos sectores dependerá de una operación especial para reubicar el transformador utilizando equipos técnicos apropiados, labor que está programada para el jueves 13 de agosto.

Mientras tanto, la zona centro de Pereira sigue siendo intervenida progresivamente, dando prioridad a las zonas con menos restricciones para minimizar riesgos eléctricos. En total, hay 116 personas trabajando en terreno, apoyadas por cuatro cuadrillas provenientes de EPM (Empresas Públicas de Medellín), equipadas con vehículos y herramientas especializadas para acelerar la recuperación del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información falsa circuló sobre la suspensión del servicio de energía en Cuba, Pereira?

De acuerdo con la Empresa de Energía de Pereira, en redes sociales y cadenas de mensajería como WhatsApp se difundió una alerta sobre una supuesta suspensión masiva de electricidad en el sector de Cuba, lo cual fue categóricamente desmentido. No existe ninguna orden de suspensión general y cualquier medida de ese tipo sería informada oportunamente por canales oficiales de la entidad.

¿Cómo avanza el restablecimiento del servicio de energía en Pereira tras el sismo?

Según Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira, el 85 % de los usuarios ya cuentan con el servicio restablecido. Los daños persisten en algunos sectores, en su mayoría por el desplazamiento de un transformador en la subestación Altagracia. Se espera que con la intervención técnica prevista se recupere la energía en las zonas afectadas en los próximos días.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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