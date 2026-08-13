Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Energía de Pereira desmiente rumores de suspensión masiva de luz en Cuba y entrega balance de recuperación tras actual calamidad

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En respuesta a la circulación de mensajes falsos en redes sociales y cadenas de mensajería, la Empresa de Energía de Pereira ha desmentido de forma categórica la supuesta suspensión masiva del servicio en el sector de Cuba, zona de Pereira. Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, “no es cierto que se vaya a realizar una suspensión masiva del servicio de energía en Cuba”. Esta aclaración busca disipar la preocupación que se presentó en la comunidad tras la difusión, por WhatsApp y otras plataformas, de información errónea que alertaba sobre un corte generalizado debido a demoliciones.

De acuerdo con la Empresa de Energía de Pereira, el trabajo de su personal está enfocado en restablecer el servicio lo antes posible y atender los daños ocasionados por la calamidad reciente, sin que existan planes de interrupciones masivas no anunciadas. La compañía también señaló que, en caso de tener que hacer alguna suspensión programada o medida excepcional, esto será comunicado por canales oficiales. En ese sentido, la invitación de Energía de Pereira es a consultar únicamente estos canales y a no difundir información cuya procedencia no se haya verificado.

Sobre el proceso de restablecimiento, Yulieth Porras, gerente de la empresa, dio un balance positivo: actualmente, el 85 % de los usuarios afectados ya tiene el servicio restablecido. La mayoría de los sectores rurales mencionados –entre ellos La Florida, La Bella, vía Armenia, Galicia y otros– cuentan nuevamente con energía. En caso de que algunos usuarios persistan sin el servicio en estas zonas, la razón obedece a daños específicos, los cuales deben ser informados en las líneas oficiales para proceder con la atención respectiva.

No obstante, persisten interrupciones en sectores como Arabia, Estación Pereira, La Argentina, Alegrías, Yarumal, Gramalía, Pérez Alto y Bajo, La India, La Selva y Betulia debido a daños en el transformador de la subestación Altagracia, afectado por el sismo que obligó a su desplazamiento. Se prevé una intervención especializada para el jueves 13 de agosto, con el objetivo de restituir el servicio en estos lugares. Finalizada esta reparación mayor, los daños pendientes serán atendidos conforme se identifiquen y reporten.

Actualmente, el operativo en terreno cuenta con el apoyo de cuatro cuadrillas provenientes de EPM (Empresas Públicas de Medellín), además del personal propio de la empresa, sumando un total de 116 personas dedicadas a la restauración del servicio.

¿Es cierto que habrá cortes masivos de energía en el sector de Cuba en Pereira?

No, la Empresa de Energía de Pereira confirmó oficialmente que no existen planes para una suspensión masiva del servicio en Cuba. Toda información que circula fuera de los canales oficiales sobre este tema ha sido desmentida por la compañía y debe ser ignorada por la ciudadanía.

¿Por qué algunos sectores de Pereira siguen sin energía eléctrica después del sismo?

Algunos barrios permanecen sin servicio debido a daños en el transformador de la subestación Altagracia, desplazado por el sismo. La Empresa de Energía de Pereira informó que está prevista una intervención para restituir este componente y así restablecer el suministro en los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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