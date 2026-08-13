Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

San Luis, Tolima vive una crisis ambiental sin precedentes tras una ola de incendios forestales que, en apenas 48 horas, han devastado más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos, situación que ha puesto en alerta tanto a las autoridades locales como a la población. El alcalde Ricardo Acosta calificó la situación como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”, al advertir sobre la persistencia de las llamas en sectores rurales y urbanos, incluyendo viviendas y buena parte del cementerio de Payandé.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información del propio alcalde Acosta, los incendios presentan características nunca antes vistas en la región. “Este tipo de incendios nunca antes se había presentado en el país, por la manera en que se propagan y por la fuerza que han tomado. Los comparan ya con incendios registrados en otras partes del mundo”, destacó el mandatario, citando el asombro de los técnicos presentes en la zona afectada. El fenómeno, según explicó el alcalde, se agrava por las altas temperaturas causadas por el fenómeno de El Niño, lo que mantiene el suelo con temperaturas superiores a los 200 grados centígrados.

Los sectores más golpeados corresponden a las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, junto al corregimiento de Payandé, que además de su valor agrícola tiene importancia turística para el municipio. La combinación de terreno accidentado, ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y el intenso calor ha dificultado seriamente el control del fuego y reactivado incendios aparentemente extinguidos.

Frente a la gravedad del panorama, los organismos de socorro concentran sus esfuerzos prioritariamente en frenar el avance del incendio y resguardar la vida de los habitantes. El censo de damnificados, de acuerdo con el alcalde Acosta, solo podrá completarse cuando exista un mayor control sobre la emergencia, ya que la protección de la comunidad es el objetivo central en este momento.

Esta coyuntura se inserta en un contexto regional crítico: según los datos revelados por las autoridades, en Tolima los incendios forestales han consumido más de 2.000 hectáreas recientemente, y al momento se reportan 36 conflagraciones activas en todo el departamento, lo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia y ha dejado en evidencia la vulnerabilidad frente a condiciones climáticas extremas como las que vive el país.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los incendios forestales en San Luis, Tolima?

Los incendios han impactado principalmente las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, así como el corregimiento de Payandé, donde incluso se han visto afectadas viviendas y el cementerio, de acuerdo con información suministrada por el alcalde Ricardo Acosta.

¿Por qué es difícil controlar los incendios forestales en San Luis?

La dificultad para controlar los incendios en San Luis se debe a las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, que mantienen la tierra extremadamente caliente, así como a los fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora y a las condiciones complicadas del terreno, lo que permite que los focos se reactiven y el fuego avance rápidamente, según las declaraciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.