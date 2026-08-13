Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mientras los incendios siguen causando estragos en las regiones de San Luis y Payandé, en el departamento del Tolima, la preocupación por el bienestar animal ha unido a un grupo de veterinarios y voluntarios en Ibagué. Ante la emergencia, estos profesionales han impulsado una campaña solidaria que pretende reunir ayudas para los animales que quedaron afectados por el fuego, en especial perros, gatos y diversas especies que han sido desplazadas o lesionadas en medio del desastre.

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De acuerdo con una de las líderes de esta iniciativa, Zulma Oviedo, la acción surgió de la intención de llevar auxilio directamente a los lugares donde los animales sufren las consecuencias de la emergencia. "Nosotros somos un grupo de veterinarios, hay otro grupo de personas que también ya está apoyando desde el día de ayer", afirmó Oviedo, destacando la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para enfrentar la crisis.

La recolección de ayudas es variada y responde a las necesidades veterinarias y de cuidado básico animal que demanda una situación como la vivida en San Luis y Payandé. Entre los elementos solicitados figuran agua, sueros, medicamentos veterinarios, gasas, vendas, esparadrapo, jeringas, agujas, así como alimentos para perros y gatos, cobijas, camas, correas, transportadoras y productos de limpieza. Además, se reciben implementos como guantes, tapabocas, gafas, pañales, toallas húmedas, papel absorbente, linternas, pilas, sogas, palas, carretillas y bolsas resistentes, según explicó el grupo organizador.

La campaña también acepta donaciones económicas, que han comenzado a recibirse y se destinan a adquirir los recursos que más urgen para la atención veterinaria y la logística de las entregas. Zulma Oviedo subrayó que estas ayudas monetarias ya están en proceso de organización para maximizar su impacto en el terreno.

Las primeras ayudas han comenzado a ser movilizadas desde el miércoles, según reportó Oviedo, quien aseguró que los desplazamientos se enfocan en llevar tanto suministros para los animales como víveres para las personas afectadas. El centro de acopio para las donaciones se encuentra en la Clínica Veterinaria Sierra de Especialistas, en la carrera 6 con calle 28 esquina, en Ibagué. Las personas interesadas pueden acercarse con sus aportes o solicitar información adicional al número 316 442 1364.

En medio de la emergencia, los voluntarios insisten en que la solidaridad debe continuar, recordando que muchas vidas animales dependen de la respuesta ciudadana y la atención oportuna tanto en alimento como en salud y protección.

¿Dónde se pueden donar ayudas para los animales afectados por incendios en San Luis y Payandé?

Las personas interesadas en donar pueden acudir directamente a la Clínica Veterinaria Sierra de Especialistas, ubicada en la carrera 6 con calle 28 esquina, en Ibagué. Allí se están recibiendo las donaciones, que luego son organizadas y llevadas a las zonas de emergencia.

¿Qué tipo de donaciones se están recibiendo para los animales afectados por los incendios en Tolima?

La campaña solicita donaciones como agua, sueros, medicamentos veterinarios, alimentos para perros y gatos, gasas, vendas, cobijas, camas, productos de limpieza, así como implementos para el manejo de animales y elementos de protección personal, además de aportes económicos para la compra de insumos específicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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