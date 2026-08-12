Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tras el poderoso terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, la comunidad de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué decidió tomar acciones concretas para respaldar a una familia que resultó gravemente afectada. Bajo el lema “¡Nos unimos desde el corazón!”, estudiantes, docentes, directivos y ciudadanos de Ibagué pusieron en marcha una campaña solidaria destinada a ayudar a la familia Micahan Soriano, la cual sufrió la destrucción considerable de su patrimonio a raíz de la emergencia.

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El caso ha conmovido particularmente a la comunidad educativa debido a que entre los damnificados se encuentra una estudiante de grado 10-4 de la institución. Por esa razón, el colegio activó de inmediato una iniciativa de recolección de ayudas enfocada en atender las necesidades más urgentes de la familia en momentos en los que la situación resulta crítica.

La vivienda de la familia afectada, ubicada en el barrio Boquerón, en Ibagué, experimentó daños estructurales serios. Según la propia comunidad, el colapso de paredes y placas generó un riesgo considerable para los habitantes del inmueble, obligándolos a buscar alternativas mientras persiste la amenaza que representa el estado de la vivienda.

Ante esta situación, la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué habilitó una campaña para recolectar diferentes tipos de ayuda. Se solicitan especialmente alimentos no perecederos, productos de aseo personal, ropa en buen estado, colchonetas, cobijas y otros elementos esenciales para el hogar. Esta recolección busca cubrir las primeras necesidades, pero también darle apoyo a la familia en su proceso de recuperación y restauración de su entorno.

Además de estos suministros, se está recibiendo apoyo económico, el cual se destinará a gastos inmediatos en alimentación, un posible alojamiento temporal y otros requerimientos que surjan hasta que la situación de la vivienda permita el regreso seguro. Quienes deseen contribuir pueden entregar sus donaciones en la coordinación y secretaría de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué, facilitando así la recepción y distribución de las ayudas.

Desde la perspectiva de la comunidad, este tipo de iniciativas resalta que la solidaridad es un pilar fundamental en momentos de crisis, ya que puede transformar la angustia y la incertidumbre de una familia en esperanza y apoyo efectivo para superar la emergencia.

¿Cómo puede colaborar usted con la campaña solidaria de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué?

Las donaciones pueden hacerse en especie o en dinero. Es posible entregar alimentos no perecederos, productos de aseo, ropa en buen estado, colchonetas y cobijas directamente en la coordinación y secretaría del colegio. El apoyo económico se destina a necesidades prioritarias de alimentación y alojamiento temporal para la familia afectada.

¿Qué tipo de daños sufrió la vivienda de la familia Micahan Soriano en el terremoto?

De acuerdo con información de la comunidad y de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué, el inmueble ubicado en el barrio Boquerón sufrió daños estructurales graves, incluyendo el colapso de paredes y placas, lo que representa riesgo para quienes aún permanecen en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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