Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La inquietud ciudadana ante un posible cambio en las características del agua que nutre el sistema de acueducto de Ibagué movilizó recientemente a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas. De acuerdo con la información suministrada por el IBAL, empresa encargada del Instituto de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, se realizó una inspección a la bocatoma del río Combeima, fuente primordial para el abastecimiento de la ciudad. Esta intervención tuvo como fin principal constatar el estado actual tanto de la infraestructura como del comportamiento del caudal hídrico, luego de que varios habitantes reportaran que el río presentaba una tonalidad oscura en determinados sectores.

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Durante la revisión, el equipo experto, conformado por personal técnico y de control de calidad del IBAL, se enfocó en evaluar de manera minuciosa la infraestructura y las condiciones del caudal del río. Esto, debido a la inquietud creciente entre los residentes, quienes asociaban la coloración oscura del agua con un posible problema que podría llegar a afectar la calidad del servicio de acueducto. Sin embargo, tras el análisis y las pruebas realizadas en el punto de captación, el informe emitido por los especialistas concluyó que la calidad del agua permanecía en niveles óptimos y que el sistema de abastecimiento no presentaba ningún tipo de afectación que comprometiera la prestación del servicio para los ibaguereños.

Según explicaron las autoridades que intervinieron en la inspección, la razón detrás del súbito cambio en la apariencia del río estuvo asociada principalmente al arrastre de tierra y otros materiales, provocado por una creciente que se presentó después de un sismo en la región. Aunque visualmente el fenómeno alteró la transparencia habitual del curso de agua, los análisis evidenciaron que esta situación fue temporal y que, en lo fundamental, no incidió de forma negativa en la calidad del agua ni en el suministro a la comunidad.

Frente a la situación, las autoridades recalcaron la importancia de continuar con monitoreos e inspecciones constantes en las estructuras responsables del abastecimiento, con el objetivo de garantizar la vigilancia y control permanente sobre el sistema hídrico del río Combeima. Finalmente, entregaron un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía, asegurando que el servicio de acueducto funciona con completa normalidad en la capital tolimense.

¿Por qué el río Combeima presentó un cambio en la coloración de su agua?

De acuerdo con las autoridades y el informe del IBAL, el río Combeima mostró una tonalidad oscura en algunos sectores debido al arrastre de tierra y material provocado por una creciente posterior a un sismo. Este fenómeno fue la causa puntual del cambio en el aspecto visual del caudal, sin que ello implicara riesgo para la calidad del agua suministrada a Ibagué.

¿Está garantizada la calidad del agua del acueducto en Ibagué tras el incidente en el río Combeima?

Según el informe técnico presentado tras la inspección, la calidad del agua que abastece el sistema de acueducto de Ibagué se mantiene óptima y no presenta afectaciones como consecuencia del incidente en el río Combeima. Las autoridades confirmaron que el servicio opera con normalidad y continuarán vigilando las condiciones del sistema para asegurar su adecuado funcionamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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