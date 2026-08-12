La historia de la familia Saavedra Caicedo se convirtió en una de las más conmovedoras tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia y provocó graves afectaciones en Cali. Mientras los organismos de socorro continúan trabajando entre los escombros, un recuerdo de las horas previas al desastre ha causado especial impacto entre sus familiares y amigos.

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Jairo Hernán Saavedra, padre de las trillizas Ana María, Sofía e Isabella, se encontraba con su esposa, Vicky Caicedo, en un establecimiento de Cali la noche anterior al movimiento telúrico. Allí, como amante de la salsa, pidió al DJ una canción que tenía un significado especial para él.

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Se trataba de ‘Siempre alegre’, de Raphy Leavitt y Orquesta La Selecta, una melodía que Jairo conocía desde hacía más de dos décadas. Según relató el DJ Prilla, quien compartió posteriormente el recuerdo en sus redes sociales, Saavedra incluso le manifestó que quería que esa canción estuviera algún día en su lápida.

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“Me gusta tanto lo que dice, que quiero que esté ahí. Ya está escrito y mi familia lo sabe”, habría dicho el hombre aquella noche.

La conversación ocurrió en medio de un momento aparentemente normal. Jairo sacó a bailar a su esposa mientras sonaba la canción y, al finalizar, agradeció al DJ por haberla puesto. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que pocas horas después la familia enfrentaría una de las tragedias más dolorosas de su vida.

La familia Saavedra Caicedo residía en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, donde el edificio en el que se encontraba sufrió un colapso tras el terremoto. Jairo y Vicky quedaron atrapados junto con sus tres hijas. Los equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda entre los restos de la estructura, mientras familiares, amigos y allegados se unieron a los organismos de emergencia para intentar encontrarlos.

Durante las primeras horas se produjo una noticia que llevó algo de esperanza a la familia: Ana María, una de las trillizas, fue localizada con vida y rescatada. Sin embargo, posteriormente fue encontrada sin vida otra de las jóvenes, Sofía.

Para el 12 de agosto, la búsqueda continuaba para localizar a Isabella, Jairo y Vicky, de acuerdo con la información publicada por Red+ Noticias. Carlos Saavedra, tío de las trillizas, también se encontraba con la familia cuando ocurrió el movimiento telúrico y logró ser rescatado. Desde entonces, permanece pendiente de las labores de búsqueda de sus familiares.

El relato del DJ Prilla cobró especial fuerza después de conocerse la tragedia. Según contó, inicialmente Jairo estaba a punto de abandonar el establecimiento junto con su esposa. El DJ le pidió a Vicky que lo convenciera de quedarse unos minutos más y finalmente puso la canción que el hombre había solicitado.

Jairo bailó con su esposa y después habló con Prilla sobre el tema musical. Le explicó que era una de sus canciones favoritas y que la conocía desde hacía más de 20 años. La letra habla sobre aprovechar la vida y disfrutar el presente, una coincidencia que hizo que aquellas palabras adquirieran un significado mucho más doloroso después del terremoto.

El DJ incluso le respondió aquella noche que no pensara en la muerte y que esperaba volver a verlo en unas semanas. Horas después, Jairo quedó atrapado bajo los escombros junto con parte de su familia.

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Mientras las autoridades avanzan con las labores de rescate, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar a los integrantes de la familia que permanecen desaparecidos.

El caso de los Saavedra Caicedo se suma a las historias de familias afectadas por el terremoto que estremeció a Cali y otras regiones del país.

Para sus seres queridos, aquella noche que comenzó con música, baile y una conversación entre amigos terminó convirtiéndose en un recuerdo imposible de olvidar: un padre pidió que una de sus canciones favoritas lo acompañara en su lápida, sin saber que pocas horas después su familia quedaría atrapada por una tragedia de grandes proporciones.

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