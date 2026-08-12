Por: El Espectador

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia dejó secuelas especialmente graves en diversas comunidades étnicas, que no solo sufrieron destrucción material, sino que quedaron aisladas en sus territorios. De acuerdo con un informe actualizado al 11 de agosto, el impacto se evidenció en 26 lugares habitados por diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes. Las zonas más afectadas corresponden a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Nariño y Antioquia, con Chocó liderando la cifra de reportes con diez comunidades impactadas. Según el reporte citado por El Espectador, en Chocó, territorios como Istraina y San Juan, así como los resguardos Unión Chocó San Cristóbal, Ríos Catri, Dobasa y Arcosó en el Alto Baudó, registraron daños significativos en infraestructuras básicas. En el Bajo San Juan, el resguardo indígena de Puerto Pizario y El Papayo, en el Litoral del San Juan, igualmente reportaron afectaciones en viviendas. Buenavista, en el Bajo Baudó, contabilizó la grave cifra de 120 casas averiadas. Además, Bagadó, Tahamí, San José del Palmar, Litoral del San Juan y Medio Baudó también informaron daños en residencias.

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El Valle del Cauca concentró siete casos, siendo Buenaventura uno de los focos principales. Tanto el Consejo Comunitario de Juanchaco como el resguardo Waunana reportaron viviendas dañadas. Asimismo, los Consejos Comunitarios del Río Cajambre, Mayorquín y Yurumanguí identificaron personas lesionadas y familias desplazadas. En el Bajo Calima, hasta el momento no se ha podido recopilar información del resguardo indígena local.

En Risaralda, el resguardo Emberá Chamí del Río San Juan mencionó afectaciones de infraestructura y deslizamientos viales. Nariño también reportó daños materiales dentro del pueblo Awá. En Caldas, las comunidades Emberá Chamí documentaron viviendas afectadas y familias sin hogar, una situación replicada en el resguardo indígena de Karmata Rúa en Antioquia.

Por otra parte, en Sipí, Nóvita, Medio San Juan y Buenaventura, el Consejo Comunitario General de San Juan, conocido como Acadesan, denunció daños materiales sustanciales y la desaparición de una persona. Felipe Nery Martínez, líder del Consejo Comunitario General del San Juan en Chocó, explicó que las 72 comunidades pertenecientes a dicha organización han sufrido daños extensos en casas, colegios y hogares infantiles. Martínez solicitó apoyo urgente al Gobierno Nacional y a organismos de cooperación para salvaguardar los derechos de quienes perdieron “todos sus enseres”. También afirmó que la prioridad es identificar a las personas y las familias afectadas para dimensionar el impacto y tomar medidas inmediatas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las comunidades indígenas más afectadas por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el informe presentado por El Espectador, los pueblos indígenas más afectados por el terremoto en Colombia son los Wounaan, Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío y Awá. Estas comunidades vieron dañadas sus infraestructuras, viviendas y servicios esenciales, sobre todo en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Caldas.

¿Qué tipo de ayuda han solicitado las comunidades afectadas tras el terremoto en Colombia?

Tras los severos daños sufridos, líderes como Felipe Nery Martínez del Consejo Comunitario General del San Juan solicitaron apoyo tanto del Gobierno Nacional, departamental y municipal, como de entidades de cooperación, para garantizar los derechos y necesidades básicas de quienes lo han perdido todo. Las prioridades inmediatas son ayuda humanitaria, reconstrucción de viviendas e infraestructura, y la identificación detallada de damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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