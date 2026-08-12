El terremoto de 7.4 ocurrió el pasado lunes, 10 de agosto, y desde entonces las autoridades han trabajado en una carrera contrarreloj para tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas con vida posible, teniendo en cuenta que hubo muchos edificios que colapsaron y las personas quedaron bajo los escombros.

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(Ver también: Así está Pereira tras 2 días del devastador terremoto: la ciudad sigue buscando a sus desaparecidos)

De hecho, dentro de los balances de las autoridades no se habla mucho de las personas desaparecidas, debido a que por la hora y demás es difícil calcular cuántas personas quedan allí todavía.

Ahora, en el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se confirmó que se maneja la cifra de 287 desaparecidos a nivel nacional, teniendo en cuenta que las mayores afectaciones se presentaron en Cali, Pereira y Quibdó.

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Por eso mismo los rescatistas están trabajando a toda máquina, ya que de a poco se va acercando a la hora 72, de la que tanto hablan los rescatistas.

Por qué se habla del rango de 72 horas luego del terremoto

Después de un terremoto, las primeras horas son determinantes para los equipos de rescate. Por eso, cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, es común escuchar que existe una ventana crítica de aproximadamente 72 horas para encontrar y rescatar a personas que permanecen atrapadas entre los escombros.

Este periodo no representa una fecha límite. Es, más bien, una referencia utilizada por los organismos de emergencia debido a que, con el paso del tiempo, aumentan los riesgos para una persona que permanece atrapada sin acceso a agua, alimentos, atención médica o condiciones adecuadas de temperatura.

Uno de los principales peligros son las lesiones que pueden haber ocurrido durante el colapso de una estructura. Una persona puede permanecer consciente y con vida dentro de un espacio reducido, pero presentar heridas que requieren atención médica. Además, permanecer durante varias horas en una posición complicada o con alguna parte del cuerpo comprimida puede generar complicaciones que hacen más delicado el proceso de rescate.

A esto se suma el riesgo del síndrome de aplastamiento, una condición médica que puede presentarse cuando una parte del cuerpo permanece comprimida durante un periodo prolongado. Por esta razón, los rescatistas no solamente deben encontrar a la persona, sino también evaluar cuidadosamente cómo retirarla de los escombros y qué atención necesita durante el proceso.

Sin embargo, las 72 horas no significan que después de ese momento se deje de buscar sobrevivientes. Las posibilidades de supervivencia dependen de múltiples factores, como la existencia de espacios donde la persona pueda respirar, la temperatura, sus lesiones, el acceso a agua y las condiciones específicas del lugar donde quedó atrapada.

De hecho, en diferentes terremotos alrededor del mundo se han producido rescates de personas con vida después de varios días. Por eso, mientras exista una posibilidad razonable de encontrar sobrevivientes, los equipos especializados continúan trabajando con perros de búsqueda, cámaras, micrófonos y otros equipos para localizar señales de vida.

Así, las primeras 72 horas son consideradas una ventana especialmente crítica, pero no un límite absoluto. Cada minuto cuenta durante una operación de rescate y, en medio de los escombros, una pequeña señal puede ser suficiente para mantener activa la esperanza de encontrar a una persona con vida.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.