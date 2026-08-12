La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una profunda herida en la familia del periodista José Fernando Patiño. Su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, fue encontrado sin vida entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, después de permanecer desaparecido durante más de un día.

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Durante horas, el comunicador pidió ayuda a través de sus redes sociales y se trasladó hasta la capital del Valle del Cauca para participar personalmente en la búsqueda. La confirmación del fallecimiento llegó en la noche del martes 11 de agosto y fue posteriormente ratificada por diferentes medios de comunicación.

(Vea también: Estas son las condiciones para acceder a subsidio de arriendo por el terremoto en Colombia)

Un hombre de 78 años que vivía en Torres del Limonar

Darío Patiño Rivera residía en el tercer piso de Torres del Limonar, una edificación ubicada en el sector de Ciudad Capri, al sur de Cali, que resultó gravemente afectada por el movimiento telúrico.

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Según los datos entregados públicamente por su hijo, el adulto mayor se encontraba solo en su apartamento cuando ocurrió el terremoto. La estructura terminó colapsando y dejó a varias personas atrapadas entre los restos. El hombre además era diabético e hipertenso.

En las primeras horas de la emergencia, José Fernando recibió información según la cual su padre habría dado señales de vida. Incluso se habló de que personas en el lugar habrían escuchado su voz entre los escombros, lo que llevó a la familia a mantener la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, posteriormente surgieron versiones contradictorias sobre un supuesto rescate y traslado a un centro médico. El periodista recorrió diferentes centros asistenciales sin encontrar registros de su padre y regresó al lugar del colapso para continuar la búsqueda.

José Fernando Patiño hizo todo lo posible por encontrarlo

La angustia del periodista quedó registrada en diferentes videos y entrevistas durante las labores de rescate. Desde Bogotá pidió ayuda para que los organismos de socorro pudieran llegar hasta su padre y, posteriormente, viajó a Cali.

Ya en la zona del desastre, se unió a familiares, vecinos, voluntarios y rescatistas que trabajaban para remover los escombros.

“Mi papá se llama Darío Patiño Rivera, 78 años”, dijo el comunicador durante uno de los llamados públicos en los que entregó características que podían ayudar a identificarlo.

En otro momento, visiblemente afectado, también pidió ayuda al alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante un encuentro en medio de la emergencia. El mandatario le expresó su solidaridad y aseguró que los organismos de socorro continuarían trabajando en la zona.

Después de más de un día de búsqueda, el cuerpo de Darío Patiño fue finalmente localizado entre los escombros. Su hijo confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a las personas que acompañaron a la familia durante la búsqueda.

La confirmación puso fin a una angustiosa espera que había movilizado a ciudadanos, voluntarios y equipos de rescate en Cali.

Más allá de ser el padre de un reconocido periodista, Darío Patiño Rivera quedó convertido en uno de los rostros humanos de la tragedia que dejó el terremoto en Colombia: un adulto mayor que se encontraba en su vivienda cuando la estructura colapsó y cuya familia mantuvo durante horas la esperanza de volver a encontrarlo con vida.

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