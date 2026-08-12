El periodista José Fernando Patiño confirmó la muerte de su padre, Darío Patiño Rivera, quien permaneció atrapado entre los escombros tras el terremoto que sacudió a Colombia.

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El hombre se encontraba en un edificio cuando la estructura colapsó durante el fuerte movimiento sísmico.

Durante varias horas, José Fernando Patiño protagonizó un angustioso llamado para pedir ayuda en la búsqueda de su padre.

El periodista compartió mensajes en los que solicitaba apoyo para localizarlo y expresó su esperanza de encontrarlo con vida mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros.

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En medio de la emergencia circularon versiones sobre un posible rescate con vida y un supuesto traslado a una clínica.

Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada y las labores de búsqueda continuaron durante varias horas.

Finalmente, la familia informó que logró recuperar el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, sus familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan y agradecieron a todas las personas que participaron o acompañaron el proceso.

Rescatistas, voluntarios, familiares, amigos, vecinos, medios de comunicación y ciudadanos ayudaron durante la búsqueda y brindaron apoyo a la familia. La triste muerte de Darío Patiño se suma a las historias más dolorosas que deja el terremoto en Colombia.

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