Por: Noticiero 90 minutos

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Varios sectores de Cali enfrentarán durante este miércoles cortes temporales en el suministro de agua y energía, relacionados con las afectaciones que dejó el reciente terremoto y la necesidad de reparar daños en distintas redes de servicios públicos. De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, las interrupciones surgen como parte de las tareas de reparación y mantenimiento a redes de acueducto y energía, dirigidas especialmente a las zonas donde se registró mayor impacto del movimiento telúrico y otros lugares que requerían intervención técnica.

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En cuanto al servicio de agua potable, se identificaron tres barrios especialmente vulnerables: Ciudad Capri, en la intersección de la calle 10 Bis con carrera 72; Nueva Tequendama, sobre la calle 5 entre carreras 42 y 44; y Las Ceibas, en la carrera 8 con calle 62, donde se realizará reparación de una tubería de gran diámetro. Estas áreas fueron señaladas por tener afectaciones directas tras el sismo. A la par, cuadrillas también trabajarán en otras zonas para asegurar el funcionamiento general del acueducto, como Comuneros (calle 72 P # 28 B2 - 74), Colseguros (calle 10 # 31 - 33), Bosques del Limonar (calle 14 con carrera 73) y San Fernando Nuevo (calle 5 B4 # 36 B 87).

El servicio eléctrico también sufrirá interrupciones mientras se ejecutan labores de revisión, normalización y reparaciones. Según Noticiero 90 Minutos, los circuitos afectados contemplan áreas entre los barrios Guaduales y Alcázares, Paso del Comercio, Kilómetro 18, La Estancia en Yumbo, Pedregal Yumbo, El Piloto, Fundente (en el barrio San Luis), Vuelta Larga (sobre la vía Cali - Puerto Tejada), y Ciudad Córdoba. Los equipos operativos revisarán ramales, realizarán reconexiones y atenderán la reposición de transformadores caídos, especialmente en el circuito San Judas (calle 13 con carrera 48, barrio Panamericano), circuito La Unión (carrera 42 con calle 18, barrio San Judas), circuito Meléndez (carrera 62 con calle 6, sector Pampalinda) y Las Acacias (carrera 26 con calle 15).

Los trabajos obedecen a un plan de contingencia que busca restablecer la provisión de servicios básicos interrumpidos por el terremoto. Tanto los daños estructurales en las redes como las fugas o caídas de transformadores son atendidos prioritariamente con el fin de minimizar el impacto en la rutina diaria de la ciudadanía y restablecer la normalidad lo antes posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali están sin agua tras el terremoto y dónde se concentran las reparaciones?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los barrios Ciudad Capri, Nueva Tequendama y Las Ceibas presentan cortes de agua por daños en las redes, siendo sectores donde se registró mayor impacto del movimiento telúrico. Adicionalmente, se ejecutan reparaciones importantes en zonas como Comuneros, Colseguros, Bosques del Limonar y San Fernando Nuevo, para asegurar el adecuado restablecimiento del servicio.

¿Cuáles son los circuitos eléctricos afectados y qué reparaciones se están realizando en Cali?

Los reportes oficiales informan que varios circuitos presentan interrupciones o requieren revisión operativa, como El Carmelo, Paso del Comercio, Kilómetro 18, La Estancia en Yumbo, Pedregal Yumbo, El Piloto, Fundente, Vuelta Larga y Ciudad Córdoba. Entre las labores figuran la reposición de transformadores caídos y la normalización de ramales, con el propósito de restablecer lo antes posible el suministro de energía en las áreas afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.