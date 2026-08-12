El mundo del modelaje en Colombia está de luto por la muerte de Antonia Lozano, una joven modelo cuyo fallecimiento fue confirmado después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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La noticia fue divulgada por Ángeles Agencia de Modelos, de Cali, mediante un comunicado en el que lamentó la partida de Antonia y confirmó que su hermano Emilio y su madre Paola también fallecieron durante la tragedia.

La agencia recordó a la joven por su trayectoria y por los momentos compartidos con quienes acompañaron su carrera. En el mensaje de despedida también expresó su solidaridad con los familiares y amigos de la modelo.

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Agencia lamentó la muerte de Antonia Lozano

Ángeles Agencia de modelos, vinculada a la carrera de la joven en Cali, expresó su pesar por la muerte de Antonia y de sus familiares. En el comunicado, la organización escribió: “Con profundo e inefable dolor despedimos a nuestra modelo Antonia Lozano”.

En medio del duelo, la organización extendió un mensaje a quienes conocieron a Antonia y acompañaron su proceso personal y profesional. “Mucha fortaleza a sus familiares y amigos y a todos quienes tuvimos la fortuna de compartir sus risas y ver sus progresos personales y en el modelaje”, expresó el comunicado.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.