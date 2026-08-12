El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también sorprendió a Kate del Castillo y parte del elenco de ‘La Reina del Sur’. Entre los actores que se pronunciaron estuvo Lincoln Palomeque, actor colombiano, quien retomará su personaje de Faustino Sánchez Godoy en la nueva entrega.

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La actriz mexicana y sus compañeros compartieron un mensaje desde el set de grabación para contar que sintieron el movimiento y expresar su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia. El grupo aprovechó además para hacer un llamado a apoyar a quienes resultaron damnificados.

La situación ocurrió mientras el equipo trabajaba en Colombia para la nueva entrega de la serie, cuyo regreso fue confirmado en mayo de 2026 con Kate del Castillo nuevamente como protagonista. La temporada llevará por nombre ‘El origen’.

“Desafortunadamente hay ciudades muy afectadas como Pereira, Manizales, Cali, El Chocó También y muchos pueblos de Colombia. Es un momento de unión de empatía entonces ayudemos todos”, aseguró Palomeque.

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Kate del Castillo contó cómo vivieron el momento

En el mensaje difundido desde Colombia, la actriz y sus compañeros explicaron que el movimiento telúrico los tomó durante su jornada de trabajo. El video permitió mostrar que el elenco también experimentó directamente el impacto del sismo que afectó distintas regiones del país.

Más allá de contar lo que habían vivido, el grupo centró su mensaje en las personas que enfrentaban las consecuencias de la emergencia. Desde el lugar donde adelantan las grabaciones, enviaron palabras de solidaridad a Colombia y recordaron la importancia de ayudar a las comunidades afectadas.

La publicación llamó la atención entre los seguidores de la producción, especialmente porque el elenco se encuentra actualmente en territorio colombiano trabajando en la cuarta temporada.

‘La Reina del Sur’ prepara su regreso con una cuarta temporada

El terremoto ocurrió en medio de la producción de ‘La Reina del Sur 4’, proyecto que marcará el regreso de Kate del Castillo como Teresa Mendoza.

Telemundo confirmó en mayo el desarrollo de la cuarta temporada, titulada ‘El origen’. La nueva historia volverá a contar con Del Castillo como protagonista y tendrá entre su elenco al colombiano Lincoln Palomeque, quien retomará su personaje de Faustino Sánchez Godoy.

Por ahora, el equipo continúa vinculado a las grabaciones en Colombia, mientras el país atiende las consecuencias dejadas por el fuerte movimiento telúrico.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.