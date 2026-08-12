El Salvador comenzó el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que el primer avión de carga ya partió rumbo al país con 51 toneladas de insumos.

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“Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria”, señaló Bukele en una publicación en sus redes sociales, en la que también expresó un mensaje de solidaridad con los colombianos: “Dios bendiga a Colombia”.

El cargamento hace parte de un apoyo más amplio anunciado por el Gobierno de El Salvador, que contempla 100 toneladas de asistencia humanitaria enviadas en dos aviones de carga. El segundo vuelo está programado para salir el miércoles 12 de agosto.

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Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia 🇨🇴🇸🇻 pic.twitter.com/e6h7q4gvqA — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2026

¿Qué ayuda envía El Salvador a Colombia?

El apoyo está compuesto principalmente por alimentos e insumos de primera necesidad destinados a las personas afectadas por la emergencia. El Gobierno salvadoreño indicó que la asistencia responde a la solicitud de Colombia para recibir suministros que permitan atender a las familias damnificadas.

El envío se produce mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto, que dejó víctimas mortales, personas heridas y daños en diferentes regiones del país. El balance reportado este martes ascendía a más de 181 fallecidos y 2.595 heridos, aunque las cifras permanecían en actualización.

La ayuda de El Salvador se suma a las muestras de solidaridad internacional recibidas por Colombia después del fuerte movimiento telúrico. Países como Estados Unidos también anunciaron apoyo para la atención de la emergencia.

Con el primer cargamento ya en camino, el Gobierno de El Salvador prevé completar el envío de las 100 toneladas de ayuda humanitaria durante las próximas horas, mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto.

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