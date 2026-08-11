Por: Portal Bogotá

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Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, diversas entidades de la capital colombiana han unido esfuerzos para apoyar a los damnificados. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el respaldo de la Cruz Roja Colombiana, se han dispuesto cuatro puntos estratégicos en la ciudad para recibir ayudas humanitarias. Esta estrategia fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, promoviendo la solidaridad de los ciudadanos para mitigar el impacto causado por el sismo. Los centros de acopio funcionarán desde el domingo y hasta el lunes, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., excepto la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana, que opera las 24 horas del día.

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Los puntos establecidos para recibir donaciones están ubicados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Carrera 4 # 22 - 61), en Usaquén (Calle 161A # 7F - 55), en el centro comercial Unicentro (Carrera 15 # 124-30) y en la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana (Carrera 24 # 73 - 38). De acuerdo con las indicaciones de la Alcaldía de Bogotá, cualquier persona que desee contribuir encuentra en estos lugares la oportunidad de hacerlo.

Entre los principales elementos solicitados se encuentran agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas. También se hace un llamado a la donación de alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados, fríjoles, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

La atención también está centrada en la provisión de suministros de primeros auxilios, como tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes tanto quirúrgicos como de látex. Respecto a los elementos de higiene personal, se solicitan jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de todas las tallas, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones. Es fundamental, como recalca la Alcaldía, revisar siempre la fecha de vencimiento de los productos antes de entregarlos.

El terremoto, ocurrido a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026, dejó afectados no solo en el Chocó sino también en regiones como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios. Ante estas circunstancias, Bogotá busca convertirse en un canal efectivo de solidaridad y apoyo, en el convencimiento de que las consecuencias de este tipo de desastres, aunque breves en duración, requieren de una respuesta sostenida de cuidado y acompañamiento para la recuperación de las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de acopio en Bogotá para donar ayudas tras el terremoto?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana, los puntos de acopio para entregar donaciones están ubicados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el sector de Usaquén, el centro comercial Unicentro y la sede administrativa de la Cruz Roja. Estas ubicaciones permiten que la ciudadanía entregue insumos esenciales para los afectados por el reciente sismo.

¿Qué tipo de productos se pueden donar como ayuda humanitaria en casos de terremoto?

Las autoridades recomiendan donar principalmente agua potable embotellada, alimentos no perecederos, elementos de abrigo como cobijas y colchonetas, suministros de primeros auxilios y productos de higiene personal, siempre revisando sus fechas de vencimiento. Con estos insumos se busca atender las necesidades básicas de las personas damnificadas durante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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