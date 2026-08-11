Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Mateo Valencia Valencia, un niño de apenas seis años e hijo de Jairson Leonel Valencia Pinilla, alcalde de Bahía Solano, perdió la vida tras quedar atrapado bajo los escombros de una edificación colapsada durante el grave terremoto de magnitud 7,4 que golpeó fuertemente a Quibdó, Chocó, el lunes 10 de agosto. La familia estaba en la capital chocoana por motivos familiares, luego de haber asistido a las fiestas municipales en su lugar de origen, Bahía Solano. El sismo sorprendió a Mateo y a los suyos un día después de su llegada a la ciudad.

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De acuerdo con información difundida por medios de comunicación citados por El Diario, mientras los padres y otros adultos lograron salir con vida del inmueble colapsado tras el fuerte movimiento telúrico —término que hace referencia a un temblor del suelo producido por movimientos en la corteza terrestre—, el menor permaneció atrapado bajo los escombros. Tras varias horas de angustiosa búsqueda por parte de organismos de socorro, finalmente se confirmó el fallecimiento del pequeño.

El alcalde Jairson Leonel Valencia, profundamente consternado, estuvo presente en la zona de emergencia mientras cuadrillas integradas por miembros de la Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja adelantaban las arduas labores de remoción y búsqueda. El mandatario, además de cumplir su papel como funcionario, vivió el drama personal de esperar noticias sobre su propio hijo en medio de una tragedia que marcó a toda la comunidad.

El lamentable suceso ha generado una oleada de solidaridad y condolencias dirigidas al alcalde y su familia, especialmente desde el Concejo Municipal y la Administración de Bahía Solano, entidades que, según El Diario, subrayaron que esta pérdida enluta no solo a la institucionalidad, sino también a toda la población del municipio.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, dejó graves consecuencias tanto en Quibdó como en otras regiones, con un saldo nacional que ya supera el centenar de víctimas mortales, aunque las autoridades aún trabajan en la consolidación de las cifras. En Quibdó, la emergencia continúa con esfuerzos de búsqueda y evaluación de estructuras, mientras la historia de Mateo resalta como una de las más dolorosas de la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la muerte del hijo del alcalde de Bahía Solano durante el terremoto en Quibdó?

Mateo Valencia Valencia, de seis años, falleció al quedar atrapado bajo los escombros de una edificación que colapsó por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Chocó. Su familia había viajado a la ciudad tras participar en las fiestas municipales y, al momento del sismo, los adultos lograron salir ilesos, pero Mateo no pudo ser rescatado a tiempo, según informaron medios locales y organismos de socorro.

¿Cuáles fueron las consecuencias del terremoto de 7,4 en Quibdó y otras regiones de Colombia?

El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó el colapso de múltiples edificaciones en Quibdó, dejando víctimas fatales, heridos y personas atrapadas. El balance nacional preliminar señala más de un centenar de fallecidos, mientras las autoridades siguen adelantando labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas, según reportes citados por El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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