Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fuerte sismo registrado este lunes en el occidente de Colombia ha dejado una profunda huella de dolor, especialmente en el departamento del Chocó, donde se reportó la muerte de Mateo Valencia, un niño de seis años. Mateo era hijo de Jairson Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano, situación que ha conmocionado aún más a la comunidad y ha puesto de manifiesto la gravedad de la emergencia. La tragedia ocurrió en Quibdó, capital del Chocó, uno de los lugares más afectados por el movimiento telúrico. Según información confirmada por fuentes de la Alcaldía de Bahía Solano y publicada por el medio Cambio, el menor perdió la vida tras el colapso de parte de la infraestructura de su colegio, un lamentable hecho que ya fue comunicado oficialmente a la familia.

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En las primeras horas de la emergencia circularon distintas versiones sobre el paradero del niño, algunas de las cuales indicaban que aún estaba atrapado bajo los escombros del colegio. Sin embargo, dichas versiones fueron descartadas a medida que avanzaban las labores de búsqueda y posteriormente se confirmó el fallecimiento de Mateo Valencia, noticia que se difundió rápidamente y generó consternación tanto al interior de la familia del alcalde como en toda la región.

La tragedia de Mateo es una entre las muchas víctimas que deja este sismo en el departamento del Chocó y en otras regiones donde el evento sísmico tuvo fuerte impacto. Las autoridades y organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja, permanecen desplegados en las zonas afectadas. Las labores se centran en atender a las personas damnificadas, evaluar los daños materiales y continuar con la búsqueda y rescate de posibles personas atrapadas bajo los escombros, como ocurre tradicionalmente en emergencias de este tipo.

De acuerdo con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, los equipos de emergencia siguen activos en los municipios impactados mientras avanza la recopilación de información que permitirá establecer el balance definitivo de víctimas y daños. En medio del dolor causado por la pérdida de vidas, la región se mantiene en alerta máxima y las autoridades trabajan a contrarreloj para dar respuesta a quienes necesitan ayuda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Colombia fueron impactadas por el sismo reportado en Chocó?

El sismo de este lunes afectó principalmente al departamento del Chocó y otras regiones del occidente del país, siendo Quibdó una de las ciudades más golpeadas. Las autoridades y organismos de emergencia continúan actualizando el balance de víctimas y daños en diferentes municipios donde se reportaron destrucciones de infraestructura y personas damnificadas.

¿Qué organismos están apoyando la atención de la emergencia en Chocó tras el sismo?

En la atención de la emergencia en Chocó, están participando entidades como la Defensa Civil, los Bomberos y la Cruz Roja, quienes se encuentran desplegados en las áreas afectadas. Sus labores incluyen atención a damnificados, evaluación de daños, búsqueda y rescate en zonas donde aún se presume que puedan existir personas atrapadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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