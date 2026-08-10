Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El reciente terremoto del 10 de agosto dejó a muchas personas incomunicadas y provocó reportes de desaparecidos en regiones sensibles como el Eje Cafetero, Chocó y Cali. Frente a la emergencia, el Ejército Nacional tomó la decisión de activar su Red de Emisoras, con el fin de facilitar la difusión de información relevante para la localización oportuna de las víctimas, informó la propia institución. Como parte de ese plan de apoyo, las emisoras habilitaron líneas de WhatsApp para recibir mensajes de texto y notas de voz con datos sobre familiares, amigos o conocidos cuyos paraderos son desconocidos luego del fuerte sismo de magnitud 7,4.

Sigue a PULZO en Discover

La entidad explicó que todos los mensajes que lleguen a estas líneas serán difundidos a través de la programación de sus emisoras, especialmente en los lugares más golpeados por el evento sísmico. El objetivo es ampliar el alcance del mensaje hacia las comunidades y facilitar el contacto entre familiares y personas reportadas como desaparecidas. Para agilizar la búsqueda y reunir información útil, el Ejército solicita que quienes envíen reportes proporcionen el nombre completo de la persona buscada, su edad aproximada, municipio, vereda o sector donde fue vista por última vez, la hora aproximada del último contacto, características distintivas que ayuden a su identificación, así como el nombre y número telefónico de un familiar o persona de contacto, junto con una nota de voz breve y clara con los detalles esenciales del caso.

Las líneas habilitadas funcionan en numerosas ciudades y municipios, entre ellos Bogotá, Palmira, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Ocaña, Pamplona, Tibú, San Vicente de Chucurí, Convención, El Tarra, Segovia, El Bagre, Quibdó, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis, Andes en Antioquia, Montería y Tierralta. De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, estos canales permanecerán abiertos durante el tiempo que sea necesario para que las comunidades sigan enviando datos que permitan avanzar en la ubicación de desaparecidos y a conectar familias en medio de la crisis causada por el terremoto.

Por otro lado, El Espectador habilitó un enlace exclusivo donde los ciudadanos pueden reportar casos de desaparecidos tras la emergencia. Esta medida adicional busca centralizar la información y apoyar a las autoridades en la tarea de identificar y reencontrar a quienes aún no han sido localizados, según el reporte del propio medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede una persona reportar a un desaparecido tras el terremoto en el Eje Cafetero, Chocó y Cali?

Para reportar a una persona desaparecida luego del reciente terremoto, usted puede utilizar las líneas de WhatsApp habilitadas por la Red de Emisoras del Ejército Nacional, proporcionando información básica como nombre, edad, último lugar y hora de contacto, detalles de identificación y teléfono de un familiar. Los datos enviados serán difundidos por la emisora correspondiente para facilitar su localización.

¿Qué información se necesita para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas tras un sismo?

La información clave solicitada por el Ejército Nacional incluye el nombre completo de la persona desaparecida, su edad aproximada, municipio o sector donde fue vista por última vez, hora del último contacto, características distintivas y un número telefónico de contacto. Además, se recomienda enviar una nota de voz breve con la información esencial para mejorar la eficacia de la búsqueda.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.