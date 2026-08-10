Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en su edición número 30, programada para celebrarse en Cali, fue suspendido a raíz de un fuerte sismo ocurrido la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía de Cali y citada por medios como Noticiero 90 Minutos, la emergencia generada por el movimiento telúrico obligó a las autoridades locales a enfocar todos los esfuerzos en la atención de la crisis y la evaluación de daños en la ciudad.

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El Petronio Álvarez es reconocido como uno de los más relevantes encuentros culturales de la región Pacifica, congregando cada año a músicos, cocineras tradicionales, artesanos, emprendedores y a miles de asistentes en torno a la música y tradiciones del Pacífico colombiano. La realización de este evento, que tiene como propósito preservar y promover expresiones culturales de gran riqueza y diversidad, dejó de ser prioritaria dentro del contexto de emergencia que enfrenta la ciudad.

Según reportes de los organismos de socorro y la Alcaldía de Cali, el sismo causó afectaciones importantes en infraestructura, interrupciones en servicios esenciales y daños en centros asistenciales. Los equipos de emergencia se mantienen desplegados en diferentes puntos atendiendo a las personas perjudicadas y realizando la evaluación técnica de los escenarios destinados al festival, con el objetivo de garantizar la seguridad antes de permitir su uso nuevamente. En este contexto, la suspensión del evento responde no solo a la necesidad de priorizar la gestión de la crisis humanitaria, sino también a la obligación de cumplir con estrictos protocolos de seguridad para eventos de gran afluencia de público.

Adicionalmente, la Secretaría de Cultura de Cali informó que ha priorizado acciones para salvaguardar el bienestar de los artistas y otros participantes que ya se encontraban en la ciudad al momento del sismo. El acompañamiento integral, según han enfatizado, será brindado por la administración distrital mientras se evalúa el desarrollo de la situación.

La edición número 30 tenía un significado especial en la historia del Petronio Álvarez, pero la emergencia desplazó el enfoque hacia la atención de los damnificados, la recuperación de la infraestructura y la coordinación eficiente de los organismos de respuesta. Las autoridades confirmaron que monitorizarán la evolución de la situación y, de acuerdo con el avance de las labores de atención y seguridad, informarán de manera oportuna sobre una eventual reprogramación del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el Festival Petronio Álvarez tras el sismo en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y reportes de medios locales, la suspensión del Festival Petronio Álvarez se debió a la emergencia ocasionada por el sismo, el cual provocó daños en la infraestructura, servicios y centros asistenciales, haciendo necesario priorizar la atención a las personas afectadas y garantizar la seguridad en los escenarios previstos para el evento.

¿Qué protocolos aplican las autoridades de Cali para evaluar la reanudación de eventos masivos tras un sismo?

Según las fuentes oficiales citadas, las autoridades siguen protocolos de atención y evaluación técnica en todos los escenarios y estructuras temporales antes de autorizar nuevamente su utilización para eventos multitudinarios. Estas medidas buscan asegurar la integridad de asistentes y participantes, y dependen de los resultados de los equipos de emergencia y socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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