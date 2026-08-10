En entrevista con Pulzo, el alcalde de Manizales, Jorge Rojas Giraldo,x confirmó que más de 60 edificaciones presentan colapsos totales o parciales y que cinco personas perdieron la vida.

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“Nosotros hicimos toda la tarea de primera respuesta, hicimos el ejercicio de atender más de 300 visitas estructurales en toda la ciudad. En este momento tenemos más de 60 edificaciones o con colapso total o con colapso parcial, pero tenemos decenas, centenares de edificaciones con afectaciones estructurales de cualquier tipo”, explicó el mandatario.

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Rojas señaló que los equipos de emergencia han revisado viviendas, colegios, hospitales y redes de servicios públicos. También contó que las autoridades están atendiendo los reportes de ciudadanos que solicitan una inspección. “Yo creo que todo eso lo hemos hecho muy bien”, afirmó. Entre las estructuras afectadas está la Catedral de Manizales, uno de los lugares más representativos de la ciudad. Sobre este punto, dijo que el Gobierno Nacional ya analiza alternativas para atender los daños.

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La emergencia también llevó a la Alcaldía a adoptar varias medidas. No habrá clases durante toda la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa y se estableció un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El alcalde pidió además reducir los desplazamientos que no sean indispensables. “Por favor, no salgan a las calles a hacer nada que no necesiten hacer, no salgan a mirar cosas banales, no es el momento para eso”, manifestó.

Rojas también pidió a quienes fueron evacuados no regresar a sus viviendas hasta contar con una evaluación estructural. “Si los evacuaron, váyanse de su casa. A veces uno dice, no, es que yo no la veo tan mal, pero el estructural vio cosas que usted no vio. Trate de irse, por favor”, señaló. La ciudad habilitó inicialmente tres albergues y busca recursos para subsidios de arrendamiento y mejoramiento de vivienda. “Tristemente ya tenemos 5 personas que perdieron la vida. Gracias a Dios no fue más”, agregó el alcalde, quien aseguró que la administración continuará atendiendo los daños y las necesidades de las familias afectadas.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.