El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto deja, de momento, 132 personas fallecidas y más de 570 heridas, de acuerdo con el boletín 148 de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella anunció ayuda (en plata) para afectados por terremoto, para cubrir gastos clave)

El balance es preliminar y puede aumentar mientras los organismos de emergencia continúan con las labores de rescate, búsqueda y evaluación de las estructuras afectadas.

Según Asocapitales, 87 de las personas fallecidas corresponden a ciudades capitales. Pereira aparece como la ciudad con mayor número de víctimas, con 60 muertos, seguida de Cali, con 15; Quibdó, con ocho, y Manizales, con cuatro.

Lee También

La emergencia también deja personas atrapadas, estructuras colapsadas y daños en hospitales, aeropuertos, vías, sistemas de transporte, acueductos, redes de energía y telecomunicaciones.

Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas

Pereira es, hasta el momento, la ciudad que registra el mayor número de fallecidos. De acuerdo con el reporte de Asocapitales, 60 personas han muerto como consecuencia de la emergencia.

La situación también mantiene activados a los organismos de socorro en diferentes puntos de la capital de Risaralda. Según el balance, 16 personas permanecen atrapadas en el sistema de cable, mientras los equipos de emergencia trabajan en 15 puntos considerados críticos.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía decretó un toque de queda. Las dificultades en las comunicaciones han obligado a las autoridades a utilizar radioteléfonos para coordinar las labores de atención.

El aeropuerto Matecaña permanece cerrado debido a daños en la cubierta de la terminal. Tres personas murieron por el desprendimiento de esta estructura.

Además, se reportan 20 viviendas afectadas, entre daños parciales y totales, así como afectaciones en centros de salud.

Cali tiene 380 heridos y 20 estructuras colapsadas

Cali es otra de las ciudades que enfrenta una situación crítica. El balance preliminar establece 15 personas fallecidas y 380 heridas, lo que representa una fuerte presión sobre la capacidad hospitalaria de la ciudad.

Asocapitales reportó además 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas, tres vías colapsadas y diez hospitales inhabilitados.

El alcalde Alejandro Eder informó que los organismos de socorro de la ciudad se encuentran activados y que se solicitó apoyo de equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de Bogotá y Medellín.

Entre las afectaciones se encuentra el colapso total del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental. También se reportó la caída de fachadas en sectores del centro y las Canchas Panamericanas.

Las autoridades adelantan evaluaciones mediante drones en edificaciones que presentan grietas. También hay afectaciones en estaciones e infraestructura del MIO y se presentó una fuga de gas que, según el reporte, ya fue atendida.

Quibdó, Manizales y Armenia también reportan graves daños

En Quibdó, el balance preliminar es de ocho personas fallecidas y 36 heridas. Además, seis personas permanecen atrapadas en una edificación del barrio Medrano.

La Institución Educativa Carrasquilla sufrió el colapso completo de uno de sus bloques. Las autoridades trabajan para localizar a cuatro menores que permanecen desaparecidos.

La capital del Chocó también reporta 40 viviendas destruidas y daños en varias edificaciones, entre ellas la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad Claretiana y el aeropuerto.

En Manizales, Asocapitales reportó cuatro personas fallecidas y 36 edificaciones destruidas o parcialmente colapsadas. Entre las estructuras afectadas aparece una torre de la Catedral Basílica Metropolitana y parte de las instalaciones de la Universidad Nacional.

Por su parte, Armenia registra 67 personas heridas, cinco edificios colapsados y 40 estructuras afectadas. El aeropuerto El Edén presenta daños en la torre de control y en la pista, mientras que también se reportaron afectaciones en el sistema de acueducto.

El balance de Asocapitales corresponde al boletín 148 y es preliminar, por lo que las cifras de víctimas, personas atrapadas y daños materiales pueden cambiar durante las próximas horas a medida que continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de las zonas afectadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.