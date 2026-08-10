Desde Cali se conoció una historia de resiliencia, en medio del devastador terremoto de 7,4 que azotó a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. Un grupo de rescatistas salvó a una mujer que quedó atrapada entre los escombros por los impactantes daños en varias infraestructuras.

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La heroica y valiente acción quedó en un video que evidenció la solidaridad colectiva en momentos difíciles que atraviesa el país. El hecho ocurrió en una edificación que se desplomó en la calle Quinta con carrera 44 de la capital del Valle del Cauca.

En la grabación se muestra a los rescatistas cargar con una camilla a la sobreviviente, mientras piden espacio para poder trasladar y descargar a la afectada.

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La mujer se veía visiblemente afectada, por lo que la sacaron con los ojos tapados y una manta térmica puesta. Fue trasladada a un centro asistencial, donde se recupera de las heridas y el ‘shock’ que vivió.

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Horas atrás, también se dio el emotivo rescate de una madre y su bebé, que también quedaron atrapados entre los escombros en la capital vallecaucana.

Este terremoto ha dejado la trágica cifra de 132 víctimas fatales, según datos de Asocapitales. Pereira ha sido la ciudad más afectada con al menos 60 fallecidos, mientras que en Cali han perdido la vida 15 personas.

Además, en la ‘Sucursal’ se reportaron 380 heridos y cerca de 20 inmuebles colapsados.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.