Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha sumado esfuerzos para ayudar a encontrar personas desaparecidas tras el fuerte terremoto registrado el lunes 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Ante este difícil panorama, la Red de Emisoras del Ejército Nacional se movilizó de forma inmediata, al abrir sus micrófonos y canales de comunicación para responder a la emergencia y colaborar en la búsqueda y localización de quienes no han podido ser contactados por sus familias. Según información presentada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, este accionar ofrece esperanza a quienes buscan información sobre familiares, amigos o personas afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

Las emisoras del Ejército Nacional, con el apoyo de líneas de WhatsApp, ahora reciben mensajes de texto, notas de voz y datos básicos para facilitar el rastreo de personas. Esta iniciativa permite a la ciudadanía enviar información sobre desaparecidos, incluso si no han tenido contacto previo con sus seres queridos desde el terremoto. Los mensajes publicados durante la programación radial logran mayor alcance, ya que se difunden especialmente en las zonas que sufrieron más daños. Con ello, las comunidades disponen de una vía efectiva para compartir datos relevantes y colaborar con la localización de personas, ampliando así las probabilidades de que se restablezca el contacto o se conozca el paradero de quienes están en condición de desaparecidos, como resalta la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Para que esta comunicación resulte eficaz, se recomienda incluir información precisa: nombre completo de la persona, edad aproximada, municipio o sector donde fue vista por última vez, hora del último contacto, características o señales que permitan identificarla, nombre y teléfono de un familiar o contacto, y, de preferencia, una nota de voz breve con la información más esencial.

La lista de líneas habilitadas abarca ciudades como Bogotá (3332453445), Palmira, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Ocaña, Pamplona, Tibú, San Vicente de Chucurí, Convención, El Tarra, Segovia, El Bagre, Quibdó, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis, Andes (Antioquia), Montería y Tierralta. De esta manera, las familias tienen una red de apoyo amplia para acudir en busca de ayuda.

Estos canales de comunicación estarán permanentemente abiertos para que las comunidades mantengan el envío de datos, como señala el Ejército Nacional en los reportes oficiales. En palabras de la institución, su misión es conectar a familias en medio de la emergencia, convencidos de que cada dato puede marcar la diferencia y salvar vidas en una situación límite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar la Red de Emisoras del Ejército Nacional en la búsqueda de personas tras el terremoto?

La Red de Emisoras del Ejército Nacional ha activado frecuencias y canales de comunicación que permiten a las familias enviar información sobre personas desaparecidas mediante mensajes o notas de voz. Estos datos son divulgados en la radio, lo que amplía el alcance de la búsqueda, facilita el contacto entre familiares y posibilita la colaboración de las comunidades en su localización.

¿Qué datos debe aportar al reportar a una persona desaparecida por el terremoto?

Para aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda, debe informar el nombre completo, edad aproximada, lugar y hora del último contacto, características identificativas, nombre y teléfono de un familiar o contacto, y, si es posible, una nota de voz con la descripción esencial del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.