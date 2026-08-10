Por: El Espectador

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con la Cruz Roja Colombiana, habilitó seis puntos oficiales para la recepción de donaciones destinadas a las comunidades afectadas por una emergencia reciente. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estos espacios están destinados exclusivamente para recibir ayudas que respondan verdaderamente a las necesidades identificadas en las zonas impactadas. De igual manera, la Gobernación de Cundinamarca anunció dos puntos adicionales de recolección que comenzarán a operar desde el martes 11 de agosto, ampliando así el esfuerzo coordinado para facilitar la solidaridad ciudadana.

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Quienes deseen aportar pueden acercarse a cualquiera de los seis puntos habilitados en Bogotá: la sede SAMU Sur de la Cruz Roja (ubicada en la avenida carrera 68 #31-41 sur), SAMU Norte de la Cruz Roja (calle 134 - carrera Séptima B Bis #132-31), sede Cruz Roja Barrios Unidos (La Esmeralda #63-81), sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 #73-38), bodega de la Cruz Roja (diagonal 79B #62-53) y el Palacio de los Deportes (calle 63 #59A-06). La recomendación oficial es acudir únicamente a estos lugares para donar, garantizando así la correcta administración y destino de los aportes.

Entre los elementos solicitados por las autoridades están agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. También se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados que sean abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo. Se recomienda, además, la donación de tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes para primeros auxilios. Para la higiene personal se aceptan jabón, champú, artículos de cuidado dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de todas las tallas, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones. Se insiste en que los alimentos u otros productos tengan fecha de vencimiento vigente.

La campaña en Cundinamarca incluye también alimentos y artículos de cuidado para perros y gatos, subrayando la importancia de la asistencia integral en casos de emergencia. Los dos puntos de atención estarán ubicados en la sede de la Gobernación, en la Plaza de la Paz (funcionando entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.) y en la Empresa de Licores de Cundinamarca, en la autopista Medellín, vía Siberia–Cota (atención de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.), donde se recibirán donaciones hasta el 23 de agosto de 2026, según anunció la administración departamental.

La Gobernación enfatizó que todas las donaciones deben presentarse limpias, selladas y en buen estado. El proceso de recolección es realizado en conjunto con entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, que se encargan de clasificar y enviar posteriormente las ayudas a quienes más lo necesitan. Esta estrategia busca movilizar la solidaridad y garantizar una atención efectiva y responsable en medio de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos oficiales para donar en Bogotá y Cundinamarca?

En Bogotá, los seis puntos oficiales incluyen distintas sedes de la Cruz Roja y el Palacio de los Deportes, detalladas con dirección y recomendadas por las autoridades para recibir donaciones seguras. En Cundinamarca los dos puntos habilitados son la sede de la Gobernación y la Empresa de Licores de Cundinamarca, abiertos para recibir ayuda entre el 11 y el 23 de agosto de 2026.

¿Qué elementos se solicitan específicamente en las campañas de donación en Bogotá y Cundinamarca?

Las campañas piden principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal y primeros auxilios. En Cundinamarca se destaca la inclusión de alimentos y productos para el cuidado de animales domésticos afectados, asegurando una atención integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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