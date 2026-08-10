Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El enfrentamiento entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores, fue suspendido de manera inesperada este lunes 10 de agosto. Esta determinación se produjo debido a un fuerte sismo que sacudió distintas regiones de Colombia, lo que generó una emergencia y obligó a alterar la programación del fútbol internacional en el país. Según comunicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ambos equipos recibieron la notificación oficial que impide el desplazamiento del club ecuatoriano hacia Ibagué, ciudad donde debía celebrarse el partido.

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La medida tomada por la máxima autoridad del fútbol sudamericano también afecta a otros compromisos internacionales en Colombia. Uno de los juegos impactados fue el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate, previsto para desarrollarse en Bogotá, que igualmente fue suspendido en respuesta a la situación derivada del evento sísmico. Así, la CONMEBOL busca salvaguardar la integridad de todos los involucrados ante la emergencia causada por el movimiento telúrico.

La noticia fue recibida primero por el entorno de Independiente del Valle, que se encontraba organizando los detalles de su viaje a Colombia cuando conoció la decisión de no realizar el desplazamiento. En simultáneo, los directivos de Deportes Tolima se mantenían atentos a la comunicación formal por parte de CONMEBOL mientras continuaban con las actividades previas al compromiso. El anuncio oficial disipó las dudas respecto a la realización del encuentro y dejó en pausa la serie entre ambos conjuntos.

Por ahora, la expectativa se centra en la decisión que deberá tomar la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre la nueva fecha y hora para la disputa del partido. Mientras tanto, los aficionados de Deportes Tolima y el fútbol colombiano deberán esperar el nuevo pronunciamiento de CONMEBOL para retomar la emoción de esta importante fase de la Copa Libertadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle?

El partido fue suspendido después de un fuerte sismo que ocasionó una emergencia en varias regiones de Colombia. De acuerdo con la CONMEBOL, la preocupación por la seguridad de los equipos y la logística llevó a evitar el desplazamiento de Independiente del Valle y a aplazar el compromiso hasta nuevo aviso.

¿Qué hará la CONMEBOL tras la suspensión por el sismo en Colombia?

Ahora, la Confederación Sudamericana de Fútbol debe definir una nueva fecha y hora para los encuentros afectados, incluido el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. Hasta que se emita una nueva comunicación oficial, los equipos y los hinchas permanecerán a la espera de las próximas instrucciones del organismo rector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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