Por: Gol Caracol

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Vasco da Gama, equipo brasileño de gran tradición, acaba de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse a independiente Medellín con un marcador global de 3-2 en los playoffs del torneo, según lo reportado por Noticias Caracol. Este logro marca una nueva etapa para el club, que sigue enfocado en reforzar su plantilla tanto para retomar posiciones en el Brasileirao, el campeonato de liga de Brasil, como para mantener sus aspiraciones en el certamen internacional.

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De acuerdo con el mismo medio, el club carioca, conocido como el 'grande de la colina', tiene ya en su plantilla a cuatro futbolistas colombianos: Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Sin embargo, la dirigencia no descarta sumar otro jugador 'cafetero' si no logran cerrar un fichaje que ya está muy avanzado. Entre los movimientos recientes sobresale la inminente llegada de Nelson Deossa, cuyo traspaso desde el Real Betis de España está prácticamente asegurado en un 95%. Según Noticias Caracol, Deossa sería cedido a préstamo, con una cláusula de compra obligatoria por 10 millones de euros que podría aumentar a 12 millones dependiendo de bonos y objetivos cumplidos.

Por otra parte, el portal deportivo Globo Sporte informó que Vasco da Gama inició conversaciones para fichar a Kevin Castaño, centrocampista colombiano de 25 años, quien actualmente milita en River Plate. Castaño, que participó en el último Mundial y fue formado por Rionegro Águilas en Colombia, pasó luego por Cruz Azul en México y Krasnodar en Rusia antes de recalar en Argentina. No obstante, la demora en el fichaje de Santiago Sosa, jugador de Racing, llevó al club brasileño a priorizar otras alternativas para fortalecer su mediocampo, destacando a Castaño como una de las principales opciones.

El periodista argentino Germán García Grova confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que Vasco da Gama ya consultó por las condiciones contractuales de Castaño, señalando que el colombiano no cuenta con minutos en el plantel de River Plate, lo que facilitaría una eventual salida.

Si las gestiones avanzan, Vasco da Gama podría sumar otro colombiano a su plantilla, fortaleciendo la presencia nacional en el fútbol brasileño y apostando por un recambio competitivo para lo que resta del año.

¿Cuándo podría confirmarse el fichaje de Kevin Castaño por Vasco da Gama?

Según la información de Globo Sporte y las declaraciones de Germán García Grova, la negociación por Kevin Castaño aún está en etapa de consultas y exploración de condiciones. El fichaje depende del desenlace de la negociación con Santiago Sosa. Si no se concreta el acuerdo con el jugador de Racing, Vasco da Gama podría acelerar la incorporación de Castaño, aunque no hay una fecha exacta para su confirmación.

¿Cómo sería el traspaso de Nelson Deossa al Vasco da Gama?

De acuerdo con Noticias Caracol, el traspaso de Nelson Deossa desde el Real Betis al Vasco da Gama está prácticamente cerrado en un 95%. El acuerdo consiste en un préstamo inicial, con una compra obligatoria de 10 millones de euros, que puede incrementarse a 12 millones si se cumplen ciertos bonos y metas estipuladas en el contrato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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