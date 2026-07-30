Por: Gol Caracol

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River Plate atraviesa un momento complicado tras caer derrotado una vez más en el fútbol argentino, esta vez ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El miércoles por la noche, el equipo dirigido por Eduardo 'el Chacho' Coudet sumó su tercera derrota consecutiva, resultado que refleja la crisis deportiva que vive el club, considerado uno de los más grandes del país. De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, el marcador fue 1-0 en La Plata, lo que dejó a River en el fondo de la tabla del Grupo B del torneo Clausura.

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El entrenador argentino, consciente del difícil contexto, expresó tras el partido: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar mucho, no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad que tenemos la pelota. No estamos acostumbrados a esta situación, pero tengo claro dónde estoy y sé que este club no te da tiempo ni margen". Además reconoció la falta de claridad ofensiva: "Me parece que tendríamos que desequilibrar más, generar más situaciones y no lo estamos logrando". Estas declaraciones no cayeron bien entre los aficionados de los 'millonarios', quienes en redes sociales manifestaron su descontento y dirigieron fuertes críticas, especialmente por decisiones recientes como prescindir del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero.

La salida del jugador paisa, quien integró la Selección Colombia y participó en el Mundial 2026, fue anunciada días antes y, para muchos hinchas, su ausencia ha dejado un vacío en la creación de juego, una carencia evidente en los últimos partidos. Actualmente, Quintero se encuentra de vacaciones, sin club definitivo, aunque su nombre suena como refuerzo en equipos como Atlético Mineiro (Brasil), Cagliari (Italia) y Toluca (México), con la expectativa de que resuelva pronto su futuro.

En cuanto al presente deportivo, River Plate venía de caer ante Aldosivi por 3-1, siendo eliminado tempranamente de la Copa Argentina, y de perder contra Barracas Central por 1-0 en su estadio, el Monumental. La derrota frente a Gimnasia fue la primera en nueve años ante este equipo en La Plata. Ahora, el club solo tiene en la agenda el torneo Clausura –en el que debe aspirar como mínimo a clasificar a la próxima Copa Libertadores– y la Copa Sudamericana, donde aguarda por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Caracas FC y el colombiano Independiente Santa Fe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la salida de Juan Fernando Quintero afectó a River Plate?

La ausencia de Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, es señalada por muchos hinchas como una de las razones del bajo rendimiento actual de River Plate. De acuerdo con Noticias Caracol, la decisión de Eduardo Coudet de no contar más con el creativo paisa ha generado críticas, pues su rol en la creación de juego era fundamental y ahora el equipo padece la falta de generación ofensiva.

¿Qué opciones tiene River Plate en el resto de la temporada 2026?

De acuerdo con lo reseñado por Noticias Caracol, tras la eliminación en la Copa Argentina y los recientes resultados en el torneo Clausura, a River le quedan dos frentes: asegurarse un puesto en la próxima Copa Libertadores a través del Clausura y esperar su cruce de octavos de final en la Copa Sudamericana, enfrentando al ganador entre Caracas FC e Independiente Santa Fe. Estos serán los objetivos inmediatos bajo la dirección de Coudet.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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