Por: Gol Caracol

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Jhon Janer Lucumí continúa estando en el centro de la noticia deportiva internacional, especialmente por los fuertes rumores que indican su posible traspaso del Bologna a la Juventus. El defensor colombiano, con 28 años, es uno de los nombres más codiciados en este mercado de pases y la prensa europea, como lo ha reportado la ‘Gazzetta dello Sport’, mantiene el foco sobre su futuro inmediato. La Juventus, club históricamente conocido como la ‘Vecchia Signora’, ha mostrado un gran interés por Lucumí, buscando reforzar su línea defensiva con un jugador que aporte solidez y experiencia al equipo.

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El informe proveniente del medio italiano citado detalla que la Juventus insiste en negociar por Lucumí y propuso una estrategia de intercambio de jugadores para facilitar la operación. Sin embargo, el Bologna, que actualmente posee los derechos deportivos del exjugador del Deportivo Cali, ha fijado un valor de transferencia de 20 millones de euros. Esta alta cifra responde a que el Bologna tiene la obligación contractual de reconocerle al Genk el 20 % del valor de una futura reventa de Lucumí, razón por la que no puede darse el lujo de aceptar una baja considerable en la negociación. De acuerdo con lo publicado por la ‘Gazzetta dello Sport’, esta limitación económica impide que el Bologna rebaje el precio al nivel que la Juventus desearía.

El reporte del medio italiano explica que una de las posibilidades que tiene la Juventus para destrabar la negociación es ofrecer la cesión de Koopmeiners. Desde la perspectiva del Bologna, esta alternativa podría convertirse en la salida más racional al conflicto de intereses, debido a que les permitiría acceder a un jugador importante sin perder tanto valor en la operación. Además, el club emiliano pretende respetar la promesa hecha al futbolista colombiano: transferirlo al club que él señale, en reconocimiento a que permaneció en el equipo la temporada pasada. Con un año restante en su contrato, el Bologna busca lograr un acuerdo beneficioso tanto para la institución como para el jugador, pero sin incurrir en pérdidas económicas que compliquen la estabilidad del club.

¿Por qué el Bologna no puede bajar el precio de Jhon Lucumí en la negociación con la Juventus?

El Bologna fija un precio alto en la transferencia de Lucumí, porque debe reconocer al Genk, su anterior club, el 20 % de una futura reventa. De acuerdo con la ‘Gazzetta dello Sport’, esta obligación contractual limita cualquier posibilidad de rebajar el costo del jugador, hasta el punto que la Juventus quisiera.

¿Cuál es la clave para destrabar el pase de Jhon Lucumí a la Juventus?

La cesión de Koopmeiners por parte de la Juventus es señalada por la ‘Gazzetta dello Sport’ como el elemento central que podría superar el actual punto muerto en la negociación. Esta fórmula se plantea como una solución viable para que ambas partes obtengan beneficios deportivos y económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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