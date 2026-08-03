En las últimas horas se conoció que la Juventus le comunicó formalmente al Aston Villa que no avanzará en la contratación del arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez. La decisión, tomada internamente, pone fin a una de las negociaciones más seguidas del mercado de pases europeo de esta temporada.

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El motivo principal, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, es que en Turín consideran que los costos totales de la transferencia son demasiado elevados para el presupuesto del club.

El interés de la ‘Vecchia Signora’ por el guardameta de la selección argentina se había consolidado a lo largo de las últimas semanas. El técnico Luciano Spalletti había confirmado públicamente que el club buscaba reforzar la portería con un arquero experimentado y de personalidad fuerte, luego de las dificultades mostradas por Michele Di Gregorio en la temporada anterior.

Spalletti destacó que Martínez es “un gran arquero” y que el propio jugador quería dejar el Aston Villa este verano. La Juventus necesitaba competencia en el puesto y veía en el campeón del mundo de 2022 (y figura de la reciente Copa del Mundo) el perfil ideal.

Según diversos reportes de medios italianos y del propio Romano, Martínez y la Juventus habían alcanzado un principio de acuerdo en lo personal. El arquero, que cumple 34 años en septiembre, estaba dispuesto a firmar un contrato por tres temporadas (hasta 2029) con un salario inferior al que percibe actualmente en Inglaterra, estimado en alrededor de siete millones de euros netos por temporada.

Esa reducción salarial buscaba facilitar la operación y reflejaba el deseo del jugador de cambiar de aires y competir por títulos en la Serie A.

El obstáculo principal siempre fue el acuerdo entre clubes. El Aston Villa, dueño de los derechos del portero hasta junio de 2029, mantuvo una postura firme. El club inglés valoró a Martínez en una cifra que oscilaba entre los 10 y los 15 millones de euros. Algunas informaciones hablaron de un piso cercano a los 12 millones.

La Juventus, por su parte, no estaba dispuesta a llegar a esas cifras. En alguna etapa de las conversaciones ofreció alrededor de 6,5 millones de euros, una propuesta que el conjunto de Birmingham consideró insuficiente.

A las diferencias económicas se sumó la posición pública del Aston Villa. Damian Vidagany, directivo del club, había reiterado que no tenían intención de dejar salir a Martínez este verano.

La decisión de la Juventus de retirarse de la operación se basó exclusivamente en el análisis financiero. En Turín evaluaron el costo total de la transferencia, el salario del jugador y los gastos asociados, y concluyeron que superaba el margen disponible para reforzar la portería.

Para Martínez, se trata de un nuevo golpe en sus intentos por salir del Aston Villa. El año pasado también se crearon expectativas de un posible traspaso que finalmente no se concretó. Ahora, con la puerta de la Juventus cerrada, el arquero argentino se prepara para reincorporarse al plantel de Emery una vez finalizado su período de descanso post Mundial.

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