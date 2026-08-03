El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez, conocido popularmente como ‘El perfume’, confirmó de manera oficial que pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional al término del segundo semestre de 2026.

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El anunció lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que invitó a la afición a acompañarlo en su partido de despedida, bautizado como ‘The last dance’ —El último baile— del Rey de América”.

El homenaje se disputará el sábado 19 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, casa del Junior, club con el que mantiene un vínculo especial a lo largo de su trayectoria. El atacante seguirá defendiendo la camiseta rojiblanca hasta el cierre de esa temporada, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias.

Aunque aún no se ha revelado el listado oficial de invitados, se espera la presencia de varios excompañeros y figuras del fútbol colombiano e internacional que compartieron equipo con él en distintas etapas.

En el mensaje con el que oficializó la noticia, Gutiérrez explicó que la jornada irá más allá de un simple partido: “No solo habrá fútbol, también ‘show’, cantantes y mucha familia. Espero que lo disfruten con mucho amor”.

Las puertas del estadio abrirán a las 2:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 5:00 p. m. La organización ya publicó los precios de la boletería, que van desde 120.500 a 230.000 pesos.

Con este anuncio se cierra una carrera que comenzó en 2007 con Junior y que lo consolidó como uno de los futbolistas más influyentes de su generación. Teófilo Gutiérrez suma 18 títulos como profesional.

Su paso por el fútbol internacional también dejó huella. Defendió las camisetas de Trabzonspor (Turquía), Racing Club, Cruz Azul, Sporting de Lisboa y River Plate. Con el conjunto argentino logró la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en 2015.

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Esos éxitos le valieron el reconocimiento como Rey de América en 2014, otorgado por el diario uruguayo El País. En River disputó 70 partidos y marcó 28 goles oficiales entre 2013 y 2015.

Con la Selección Colombia acumuló 51 partidos y 15 goles. Participó en el Mundial de Brasil 2014, donde anotó frente a Grecia, y en varias ediciones de la Copa América y Eliminatorias.

Nacido el 17 de mayo de 1985 en el barrio La Chinita de Barranquilla, Gutiérrez se convirtió en un referente por su técnica, visión de juego y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El 19 de diciembre, en el Metropolitano, Barranquilla y el fútbol colombiano le darán el adiós que su legado merece.

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