El exdelantero de la Selección Colombia respaldó el presente de la ‘Tricolor’ en el Mundial 2026 y aseguró que el equipo tiene las condiciones para pelear por el título.

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(Vea también: Uniforme definido de la Selección Colombia para el partido vs. Ghana en el Mundial)

Mientras Colombia se prepara para afrontar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ghana, una de las voces que más confianza mostró en el equipo fue la de Teófilo Gutiérrez.

El atacante barranquillero no dudó cuando fue consultado sobre quién cree que levantará el trofeo y apostó por la Selección Colombia como la gran candidata.

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Teófilo Gutiérrez cree que Colombia será campeona del Mundial

Ante los medios de comunicación, el exjugador de la Tricolor aseguró que el combinado nacional tiene argumentos para llegar hasta el último partido del torneo.

“Colombia, yo lo dije ya, Colombia va a llegar a la final, es un buen equipo y está mostrando carácter. En lo particular espero que ‘Lucho’ se adueñe más del equipo porque tiene una capacidad muy enorme y ojalá que entre fresco a este partido y pueda darnos muchos goles, muchas alegrías”, afirmó Teófilo Gutiérrez.

Además de respaldar el rendimiento colectivo, el delantero destacó el papel que puede desempeñar Luis Díaz en la siguiente fase del campeonato, al considerar que su talento puede marcar la diferencia.

💥🏆”YO LO DIJE YA, COLOMBIA VA A LLEGAR A LA FINAL, ES UN BUEN EQUIPO, ESTÁ MOSTRANDO CARÁCTER”: Teófilo Gutiérrez 🦈El delantero de Junior habló de la selección Colombia y de como la ve en esta copa del mundo 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/U3qgZPsaKu — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 30, 2026

Colombia sigue invicta en el Mundial 2026

La Selección Colombia terminó como líder del Grupo K después de empatar 0-0 con Portugal en la última jornada de la fase de grupos.

Con ese resultado avanzó invicta a los dieciseisavos de final, instancia en la que enfrentará a Ghana en busca de un lugar entre los mejores equipos del torneo.

Hasta ahora, la Tricolor ha mostrado solidez defensiva y buenos resultados frente a rivales de peso, aunque en algunos encuentros ha carecido de mayor eficacia para convertir las opciones de gol. James Rodríguez y Luis Díaz han sido algunas de las figuras más destacadas durante la campaña.

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